Por Sergio Navarro |

La claqueta previa a cada reparto de temas ha vuelto a producirse para que los concursantes de 'OT 2025' conozcan (a la vez que los espectadores en directo) la setlist de la gira. Además de todos ellos, han estado presentes Noemí Galera confirmando que es el último y definitivo de la edición; Manu Guix matizando que es el primero de una gira; y Héctor Sánchez, presentándose al equipo como director creativo de la gira 'OT 2025'.

Juntos han contado que se trata de un concierto de aproximadamente dos horas con un total de 39 temas un concierto de 2 horas. Además, se va a distribuir en 7 bloques, llamados capítulos, y antes de cada uno se proyectará un vídeo en el que se muestren imágenes del paso de los concursantes por 'Operación triunfo'. "El metaverso de OT en un concierto, o sea, heavy", asegura Sánchez.

Todos los concursantes de 'OT 2025' antes de conocer los temas de la gira

Capítulo 1: El sueño

Para cada bloque, Héctor Sánchez ha explicado en qué consiste. Este, el de 'El sueño' se trata de "volver al origen, cuando se conectó con el arte, con la música". De este modo, quieren mostrar las primeras veces dentro del concurso, los primeros tríos, por ejemplo. Además, arrancarán no con un tema como tal, sino con un mix de tres.

"Yo quiero bailar + Voy a pasármelo bien + It's a sin

"Bye, bye, bye", con Carlos, Guillo y Max

"If You could read My Mind", con Laura, Olivia y Salma

"Superestrella", con Olivia

"I like the way you kiss me", con Olivia e Iván

It's my life - Iván

Training season - Cristina, Lucía y María

Creo en mí - Lucía

I wanna be your slave - Guillo y Tinho

Capítulo 2: El esfuerzo

El esfuerzo merece un bloque en esta gira, porque es uno de "esos valores que han transmitido, que hay que currárselo para que las cosas salgan", verbaliza Sánchez, quien da la sorpresa de que "vamos a cantar dos temas de la Gala 0, algo que no se ha hecho ninguna gira".

Papaotai - Téyou

Canijo - Téyou y María

Envidia - María

El único - Crespo y Tinho

Ciudad de papel - Judith

Volar - Carlos

Desátame - Laura Muñoz

Capítulo 3: Sin hate

Antes de avanzar, es momento de "dar un espacio para reflexionar, bastante emotivo, canciones en formato acústico, que es una manera de expresaros de la manera más pura". Por ello, se le va a dedicar una parte al hate, a explicar lo que es y por qué no se tiene que hacer.

"Agua", con Teyou y Tinho

"El sitio de mi recreo", con Claudia

"Tu refugio", con Max

"Lo saben mis zapatos", con Salma

"Saturno", con todos

Capítulo 4: El trabajo en equipo

"El trabajo en equipo" es el título de este cuarto capítulo del concierto y aseguran que "algún shippeo se ha metido en este bloque". Está formado por "dúos muy significantes que han existido en esta edición con momentos muy bonitos".

"APT", con Guillo y Cristina

"End to the world", con Cristina y Claudia

"Don't leave me this way", con Guille Toledano y Judith

"Siempre es de noche", con Lucía y Guille

"Akureiri", con Guille y Olivia

"I can Boogie", con Claudia y Olivia

Capítulo 5: Iconic

Noemí Galera hablando del pajarito que es Björk o el momento de la pizarra de Claudia han sido icónicos, por eso han querido que uno de los capítulos fuese precisamente dedicado a esto. "Un bloque icónico que será apoteósico para un fan de OT'", desea el equipo que tiene preparado algo muy especial: "Por primera vez, dos temas no se van a actuar desde el escenario. La gente que tenga entradas en pista, que se prepare".

"Nuevayol", con Guille y Guillo

"Como Camarón", con Guille

"Catarata", con Guillo

"Can't Hold Us", con Crespo

"Mariposas", con Guille y Crespo

"Beautifull Things", con Tinho

"Latin Girl", con Claudia Arenas

"Where is My Husband", con Olivia

Cristina, la ganadora de 'OT 2025', cantando en su edición

Capítulo 6: Triunfo

Cristina tendrá un bloque propio para ella. "Queríamos hacer un homenaje y un premio extra a la persona que ganase la edición", comenta el director artístico que se ha dirigido directamente a la ganadora para decirle: "Te hemos hecho un regalito final: vas a tener un bloque para ti, donde vas a cantar "Punto de partida" y un mix eurovisivo".

"Punto de partida", con Cristina

"Uh Na Na" + "La Noia", con Cristina

Capítulo 7: Despedida

"Por primera vez, un grupo de fans de cada ciudad va a subir al escenario a cantar con vosotros la 'Potra salvaje', ha anunciado Sánchez a los concursantes. explicando a continuación que "la gente desde casa ya verá cómo será el procedimiento para conseguir ese pase para el final de fiesta apoteósico".

"Potra salvaje", con todos + fan

"Ese lugar" (el himno), con todos

"Será porque te amo", con todos

Ciudades y fechas para la gira

El 9 de abril arranca la gira de 'OT 2025' en A Coruña (Coliseum), y le seguirán el 8 de mayo en Granada (Plaza de Toros), el 27 de junio en Murcia (Plaza de Toros), el 3 de julio en Madrid (Movistar Arena), el 10 de julio en Barcelona (Palau Sant Jordi), el 17 de julio en Alicante (El Muelle Live), el 18 de julio en Valencia (Roig Arena), el 24 de julio en Santander (Magdalena en Vivo), el 31 de julio en Fuengirola (Marenostrum), el 8 de agosto en Chiclana de la Frontera (Concert Music Festival), el 12 de septiembre en Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe) y el 18 de septiembre en Mairena del Aljarafe (Centro Hípico).