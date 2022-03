Tras haber sido denunciado por tres mujeres, Stefan Hannenson, exintegrante de la banda Daði & Gagnamagnið que representó a Islandia en el Festival de Eurovisión 2021, ha reconocido públicamente mediante redes sociales haber abusado sexualmente de dos de sus exnovias.

Fotograma del videoclip de "Think about things"

Esta confesión la realizó vía Twitter, donde explicó que en un principio no había sido consciente de sus hechos y admitió que no era la primera vez que sucedía: "En 2013, abusé de mi entonces novia y ahora ella ha dado un paso al frente y lo ha denunciado. Desafortunadamente, esta no fue la primera vez que estuve expuesto a tal violencia, también sucedió en mi primera relación", contaba mostrándose muy arrepentido por los actos cometidos.

El cantante también ha revelado que ha buscado ayuda psicológica para que le ayude a trabajar y superar sus conductas. En cuanto al grupo, cuando asumió todo lo sucedido, decidió informar previamente a los demás integrantes, señalando que no iba a formar parte del grupo si ellos así lo consideraban e indicando también que debería haberlo hecho público entonces: "La responsabilidad es mía, la vergüenza es mía", sentenciaba.

A pesar de que este comunicado lo hiciese el 21 de enero de 2022, no se ha dado a conocer de forma mediática hasta el fin de semana del 12 de marzo, cuando se celebró la final para elegir al nuevo representante de Islandia en Eurovisión. En dicha final, el vocalista Daði Frey actuó solo representando al grupo, lo que levantó sospechas y disparó todas las alarmas por las redes sociales.

Su historia en Eurovisión

Daði & Gagnamagninn, grupo al que pertenecía el autor de los hechos, fue elegido para participar en el Festival de Eurovisión 2020 , edición que se tuvo que suspender debido a la pandemia del coronavirus. Aquel inconveniente no impidió que el grupo representase a su país en el certamen, ya que la UER decidió volver a escogerlos para el año siguiente. A pesar de haber tenido que lidiar con el virus, el grupo logró un cuarto puesto en la final con su tema "10 years".