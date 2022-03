Están siendo unos meses frenéticos para Chanel Terrero desde que se hizo con la victoria del Benidorm Fest. La representante de España en el Festival de Eurovisión 2022 está trabajando muy duro para llegar a Turín con una propuesta perfecta que seguro sorprenderá a los amantes del certamen. Tras pisar el escenario de la segunda semifinal de la preselección portuguesa, la artista está preparada para dar un paso más presentando el videoclip de "SloMo".

Chanel en la rueda de prensa

"Tenía muchas ganas de que el videoclip fuera vuestro ya. Muy contenta y muy feliz de recibir los primeros aplausos. Me siento como una niña pequeña, es un sueño. Se acaba de estrenar mi primer videoclip y estoy muy contenta", explicaba Chanel tras estrenar el videoclip de "SloMo".

"Estoy en un punto donde estoy disfrutando al máximo todo, con toda la gente que estoy conociendo, trabajando muy duro sin perder la ilusión. Ver trabajar a Kyle Hanagami es una masterclass constante", decía la representante de España en Eurovisión 2022, alabando el trabajo del coreógrafo como director artístico. "Estoy cuidando muchísimo la voz, el físico y la mente, que es muy importante. Los entrenamientos son duros", decía también, respondiendo a María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE.

'Stage Calling'

"Mi sueño es salir orgullosa y dejar orgullosa a España después de actuar en Turín", contaba Chanel, señalando su sueño ahora mismo. En otro orden de cosas, Eizaguirre ha anunciado que el 18 de marzo, RTVE Play estrena el programa 'Stage Calling. De Benidorm a Turín', un programa semanal sobre Eurovisión presentado por Fernando Macías y Carolina Iglesias.

Chanel Terrero

Respecto al disco del Benidorm Fest que la directora de comunicación de RTVE anunció en su día, Eizaguirre ha confirmado que Warner se ha echado atrás debido a que el consumo musical hoy en día es mayormente digital, pero aun así, ha informado que se sacará un "disco conmemorativo" para final de mes de carácter promocional.

Agenda de Chanel

Durante la rueda de prensa de la presentación del videoclip de "SloMo", Eva Mora también ha dado más fechas donde Chanel Terrero va a poder proseguir esa gira internacional de la que se habló en su día. De esta manera, el 3 de abril estará en Londres y el 9 de abril estará en Ámsterdam.

Por otra parte, Eva Mora ha señalado que la visita a Bulgaria no se confirmó en ningún momento. "Me hubiera encantado estar en la PrePartyES, pero hay muchas cosas que hacer. (...) En este caso, se han solapado las fechas, me hubiera gustado pero no ha sido posible", respondía Chanel sobre su ausencia en la PreParty de Madrid, donde iba a ser anfitriona.