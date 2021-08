Durante la tarde del 21 de agosto de 2021, Ana María Aldón se mostraba en 'Viva la vida' de lo más afectada tras la entrevista de José Ortega Cano, donde uno de los temas que más se trataron fue su relación con Rocío Jurado, creándole así la percepción a la colaboradora de que el torero sigue enamorado de la cantante. "¿Qué hago yo aquí?", se preguntaba Aldón, a lágrima viva y sin entender muy bien cómo es su relación.

José Ortega Cano y Ana María Aldón

Las palabras de la colaboradora no pasaron desapercibidas para el maestro, por lo que Ortega Cano se ha encargado de levantar el teléfono y entrar en directo en 'El programa del verano' la mañana del 23 de agosto de 2021. "Ella sabe lo que yo la quiero, lo que yo la amo, lo que yo la cuido. Le doy todo el sitio que se merece y más en mi vida, en todos los conceptos", empezaba diciendo el viudo de Rocío Jurado, pidiéndole perdón a su actual mujer.

No obstante, la llamada telefónica del torero ha estado cargada de connotaciones. "Ana María está atendida y es queridísima. La trato como mi mujer y tengo un hijo maravilloso con ella. Yo no quería ir al programa porque me siento ya muy cansado de los medios de comunicación", declaraba Ortega Cano. "No entiendo que tenga esa reacción y diga esto a destiempo. Yo soy su marido y me he portado maravillosamente con ella", comentaba, dándole un toque de atención a su mujer por haber dicho eso sobre él en el formato producido por Cuarzo.

Por el qué dirán

"No puedo quedarme en ese lugar de cara a la calle", insistía el padre de Gloria Camila, defendiendo su figura como pareja ante la audiencia de 'El programa del verano'. "Trataré de que ella se sienta más querida por mí, pero os prometo que la he tratado en todos los sentidos y estoy entregado a ella en cuerpo y alma", proseguía, comprometiéndose a hacer sentir mejor a Ana María Aldón, con la que parece que no hay muy buena comunicación. Y es que el diestro ha preferido llamar al programa presentado por Patricia Pardo en lugar de pedirle disculpas en privado a la madre de su hijo.