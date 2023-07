El requisito de las bases del Benidorm Fest 2024 que frena la vuelta de Ruth Lorenzo a Eurovisión

Por Almudena M. Lizana |

El 10 de julio de 2023 es un día muy feliz para Ruth Lorenzo. La cantante ha anunciado en sus redes sociales que ya no está atrapada en un "contrato infernal", tal y como explicó en 'Plan de tarde' y ha manifestado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, denunciando que no estaba siendo dueña de su propia carrera musical.

Ruth Lorenzo

"Una vez más, me comunico con vosotros para contaros noticias superimportantes. La primera y fundamental es que gracias a todo el apoyo fundamental que me habéis estado dando todo este tiempo, os puedo contar que por fin soy una artista 100% libre y dueña de mi carrera. Así que, de corazón, os lo quería contar en persona y daros las gracias.y vosotros habéis sido fundamentales", empezaba diciendo Lorenzo en sus redes sociales.

"Una semana antes del lanzamiento, frené el lanzamiento y saqué una de las canciones, siendo esa 'Woman'. Os quería contar por qué. Se me comunicó, de manera extraoficial, que este año en el Benidorm Fest se iban a aceptar canciones 100% en inglés. Siendo esta la canción más importante del EP, con el mensaje más importante, quería presentarme al Benidorm Fest y optar para volver a Eurovisión después de diez años de mi paso por el festival", desvelaba la artista.

¿Remix en español?

"Desafortunadamente, las bases se quedan como están y 'Woman' no opta para poder entrar al Benidorm Fest, pero, este 1 de septiembre, 'Woman' será vuestra, vais a poder escucharla y es una canción muy importante para mí y espero que lo sea para vosotros", añadía Ruth Lorenzo, anunciando también un concierto para celebrar su liberación. De esta manera, la murciana que cantó "Dancing in the rain" en Eurovisión 2014 parece descartar presentarse ya que, tal y como indican las bases de la preselección española, los fragmentos en una lengua no oficial de España o extrajera no puede superar el 40 % del total de la letra.

Sin embargo, la fecha del lanzamiento de "Woman" ha llamado la atención, ya que coincide con el límite que se señala en las bases del Benidorm Fest para no haber publicado, interpretado o distribuido las canciones originales. ¿Hará Ruth Lorenzo una nueva versión de 'Woman' con el 60% de español para poder presentarse al Benidorm Fest?