La respuesta de Mariló Montero a Gonzalo Miró y su "sorpresa por haber ganado en la televisión del régimen"

Mariló Montero se convertía el lunes 17 de noviembre en la ganadora de la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Desde ese preciso instante, muchos recordaron en redes sociales las palabras que dijo la presentadora en su visita a 'La revuelta' en septiembre, cargando contra la actual Televisión Española.

Aquel día, Montero hablaba de la ideología de los presentadores y presentadoras de la cadena, que todos son de izquierdas tal y como contaba. Y tras hablar de la ideología tan marcada de TVE, y demostrar que es algo que no le gustaba en absoluto, Broncano le paraba los pies diciendo: "Estás en un programa en el que piensas que está sesgado, diciendo una opinión muy frontalmente en contra de todo esto (...) No vamos a quitar nada porque nos da exactamente igual. Últimamente se lleva utilizando el concepto de censura mediática desde sectores que jamás han sido censurados".

Gonzalo Miró y Marta Flich entrevistan a Mariló Montero en 'Directo al grano'

Todo lo que dijo en aquel programa ha sido recordado ahora a la presentadora tras ganar este formato culinario en La 1 por distintos periodistas en una ronda de entrevistas donde FormulaTV también ha participado. La ganadora sacó tiempo para entrar en directo en algún formato de la casa, como es el caso de 'Directo al grano' donde llegó a acudir al plató para una breve entrevista.

Mariló Montero diciendo que no tiene nada que ver a los que quieren vincular una cosa con la otra

Así responde Mariló a la "provocación" de Gonzalo

Ya advertía nada más arrancar que "vengo con un poco de tonito", a lo que Gonzalo Miró apuntaba: "Subidita, ¿quieres decir? Pero eso no es por haber ganado". Tras unas rápidas preguntas introductorias como recordar que era reacia a participar y que durante el transcurso de la edición ha tenido una evolución tremenda, Miró soltó el comentario que hizo soltar una carcajada a su compañera:

"Sabes, Gonzalo, lo que me gusta una provocación contigo", decía Montero para arrancar su respuesta siguiendo con estas palabras: "Respeto mucho a Macarena Rey, lleva 14 años 'MasterChef' emitiéndose en Televisión Española con muchísimo éxito y lo que he dicho esta mañana a los medios que quieren vincular una cosa con la otra, y que yo creo que no tienen nada que ver, es que la cocina une".

Además, "una mesa, en la que muestras los platos que han sido procesados por alguien con mucho amor, une a las familias", seguía diciendo, para rematar afirmando que "'MasterChef' no tiene ideología y no voy a ser yo quien rompa eso". Tras ello, para despedirse, dijo que se pensaría hacerles algún día una comida a los presentadores.