Mariló Montero gana 'MasterChef Celebrity 10' tras un duelo final contra Miguel Torres

Por Beatriz Prieto | |

Más de dos meses después de que 'MasterChef Celebrity 10' iniciara su andadura en La 1, el talent culinario afrontó su gran final este lunes 17 de noviembre con Juanjo Bona, Mariló Montero, Miguel Torres y Torito como sus grandes protagonistas. Los cuatro se enfrentaron a dos nuevos retos que fueron conquistados por Montero y Torres, los cuales protagonizaron un duelo final que concluyó con la victoria de la presentadora.

Para abrir el apetito, los finalistas tuvieron que seguir al chef Virgilio Martínez en la elaboración de uno de sus platos de alta cocina, cuyo proceso despertó numerosas dudas en Torito y menos en Torres y Juanjo. Mientras, Montero se mostró muy concentrada en los pasos marcados por el invitado, hasta el punto de ser al único al que respondía, lo que tuvo su recompensa: la presentadora consiguió la primera chaquetilla "por la calidad" de su trabajo, que superó por poco el de Torres, en el que "fallaba alguna elaboración", con Torito y Juanjo en tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Juanjo, Mariló, Torito y Miguel en la final de 'MasterChef Celebrity 10'

Los tres finalistas se trasladaron al Palacio Miramar de San Sebastián, donde vivieron la última prueba de exteriores de la edición, en honor a Martín Berasategui, para luchar por la última chaquetilla. Todo un desafío cuya presión superó momentáneamente a un Juanjo al que, por desgracia, ya le pesaba el cansancio y rompía a a llorar. "Nunca antes el puesto de segundo duelista ha estado tan reñido", apuntó el jurado, antes de valorar los platos de los tres aspirantes. Finalmente, Torres obtuvo la segunda chaquetilla, al clavar uno de sus platos y solo fallar en la estética del segundo, mientras que Juanjo quedó tercero y Torito, cuarto.

Mariló Montero y Miguel Torres antes de su duelo final en 'MasterChef Celebrity 10'

La familia, eje esencial

Antes de su último cocinado,para arroparles durante su trabajo. Montero fue la encargada de inaugurar la cata con, un plato con "una delicadeza espectacular y una complejidad técnica que has bordado", "excelente" a ojos del jurado, que contó con la compañía del chef Oriol Castro.que "clavó la tradición, con un trasfondo muy elegante y muy rico", "increíble y técnicamente compleja".

Los hijos de Montero fueron homenajeados en el plato principal de la presentadora, un Wellington "ortodoxo, complejo", con un "punto perfecto" y una "salsa muy rica" que fue calificado como "un plato de restaurante, de altísima cocina". En cuanto al plato principal de Torres, este se inspiró en su etapa como deportista para presentar un plato "que está rico, que tiene trabajo, moderno y de autor, con personalidad", que recibieron el diez del jurado, como había ocurrido con su rival.

Ambos duelistas concluyeron la cata con sus postres, el de Montero nacido a raíz de las noches con sus hijos, que fue calificado de "rico, sabroso, bello, fresco" y del que se destacó que tenía "mucha personalidad" y era "muy original". El de Torres, inspirado en el cariño a su familia, se desmontó al presentarlo, un "detalle técnico" al que los jueces restaron importancia antes de señalar que era "un postre complejo", "muy rico", "con técnica, profesionalidad y mucho riesgo". Tres trabajos por los que ambos recibieron la enhorabuena del jurado, el cual proclamó ganadora a Montero, quien se llevó el trofeo y pudo así donar los 75.000 a su ONG elegida.