Mariló Montero gana 'MasterChef Celebrity 10': "Beneficiaría muchísimo si se adelantara el horario"

Mariló Montero se ha hecho con la victoria de 'MasterChef Celebrity 10' tras un reñido duelo frente a Miguel Torres, otro de los aspirantes con mejor recorrido durante el concurso. La colaboradora elaboró su menú de la final en honor a su familia, inspirándose en la huerta de su madre y su tío y acordándose de sus hijos.
La presentadora de televisión sorprendió, hace unos meses, con una controvertida entrevista en 'La revuelta', donde acudía para promocionar el talent. A pesar de sus críticas a TVE, Mariló Montero ha acabado siendo la ganadora del programa de La 1, siendo una de las concursantes con mayor regularidad. Además, también ha sacado su faceta más informal y su lado más humorístico, dándose besos con los jueces y otros compañeros del programa y transformando su pelo como el de Torito en alguna ocasión.
Antes de iniciar el concurso, ¿te imaginabas ganando?
Si no hubieras sido tú, ¿quién de tus compañeros te hubiera gustado que ganara?
Cada uno de ellos. Los 15 concursantes han tenido un denominador común que ha sido la dignidad, la lucha, afrontar con seriedad y compromiso cada reto culinario, el respeto hacia una cocina excelsa y cada uno ha dado el 100% a cada paso dado. Yo creo que es el denominador común de todo lo que nos ha unido también.
¿Cuál de tus compañeros te ha sorprendido más personalmente? ¿Y como concursante?
Es cierto que con algunos he coincidido, admirando sus trabajos pero sin conocerlos personalmente. Decir un nombre y silenciar a los otros sería muy injusto. Este tipo de programas en los que estás inmerso en el proyecto durante tres meses seguidos con ocho, diez y más horas rodando y trabajando en un espacio tan intenso hace un vínculo muy familiar y, por lo tanto, de respeto.
Trabajaba desde las diez hasta las dos de la madrugada sin parar
¿Cómo elaboraste la creación de tu menú para la final? ¿Recibiste clases o ayuda de algún chef antes de empezar en 'MasterChef Celebrity'?
Entré muy poco tiempo antes de que comenzara 'MasterChef' a prepararme. Yo creo que solamente habría empezado a dar clases unas ocho horas en total o diez antes de empezar a rodar. Tienes que tirar de un profesor de salado, otro profesor de dulce y leer muchísimos libros, ver muchísimos vídeos y tratar de practicar el mayor tiempo posible. Cada vez que terminábamos de rodar iba a casa y practicaba durante horas. Los días que no teníamos rodaje, trabajaba físicamente mínimo ocho horas al día. Eso al principio, cuando fui avanzando y Mario Sandoval me acogió en su restaurante, trabajaba desde las diez hasta las dos de la madrugada sin parar.
Después de esos meses tan intensos de grabación, ¿sigues cocinando o has decidido tomarte un descanso?
Sigo, para mi sorpresa, pero no esperaba otra cosa por haber invertido tantísimo tiempo en algo en lo que me he entregado durante tres meses. Yo no lo puedo despreciar porque ha nacido en mí la emoción bonita de cocinar a través del amor o sentir amor a través de la cocina. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Simplemente el único rival es el tiempo. El tiempo que uno tiene para poder invertir y cocinar una cosa de diario o ya para lucirte con un gran menú.
Cuando haces un proyecto que está fundamentado en que todo vaya a favor, no queda otra que entregarte al 100%
Durante el concurso hemos podido ver tu faceta más gamberra e informal, dando besos a los compañeros, poniéndote el pelo como Torito... ¿Cómo te has sentido tú?
Al principio estaba aterrada porque no controlaba el formato. Pero también soy muy observadora y rápidamente aprendí que era una zona segura para mí, donde yo podía entregarme al 100% como soy en puridad. Eso lo ha favorecido mucho Macarena Rey y el ambiente que ella genera, que es de absoluta amistad, profesionalidad, respeto y cariño. Tiene un gran equipo desde por la mañana y te recogen en casa hasta que llegas. Y tiene una cadena precisamente en Granada de compañeras y de compañeros que te tratan con cariño, con afecto, con respeto, que son empáticos, comprensivos, generosos, que miman, están preocupados constantemente por ti y cuando haces un proyecto de televisión que está fundamentado en que todo vaya a favor y bien, es que no te queda otra que entregarte al 100%.
Por lo tanto, que con sinceridad se haya visto cómo soy al 100%, si ha sido un regalo para la audiencia, ojalá que sea así, y bienvenido sea. Desde luego a mí me enorgullece y no me arrepiento de nada. Estoy feliz de haber estado en 'MasterChef' y que se conozca cómo soy.
El horario de 'MasterChef Celebrity' beneficiaría muchísimo si se adelantara, sin ninguna duda
Ha sido la edición menos vista, por el momento, y uno de los motivos es su franja horaria. ¿Qué te parece que un programa familiar se emita tan tarde?
La audiencia es verdad que es muy fiel. Los "masterchefistas" sí que reclaman, por las opiniones que yo leo, que se emita antes. Es cierto que en España todavía las televisiones deberían tener en cuenta que trasnochar tanto es incompatible con los madrugones. Es incompatible poder ver completamente un programa que termina a las dos y media de la mañana, por ejemplo, con levantarte a trabajar a las seis o a las siete.
Luego, es cierto que también hay que tener en cuenta las emisiones que se hacen en plataformas, que es otra audiencia que también se puede computar porque estamos hablando de medio millón de personas que pueden ver 'MasterChef' a lo largo de la semana en la plataforma. Pero sí que es verdad que el horario beneficiaría muchísimo si se adelantara, sin ninguna duda.
Después de haber participado en otros programas como 'El desafío' y 'A tu bola', y ahora tras haber ganado 'MasterChef Celebrity' , ¿estás abierta a participar en otros concursos o algún reality?
Me sorprenderé a mí misma, pero siempre que vea personas que cuidan tanto como Macarena Rey, jamás puedo decirte lo contrario. No lo sé.
Hacer las Campanadas fue una experiencia muy bonita y gratificante, la podría volver a repetir
Aún no se ha confirmado ningún rostro para presentar las Campanadas en TVE. Si te lo propusieran, ¿te lo plantearías?
Yo siempre me he visto en Nochevieja en mi casa porque para mí es un día extremadamente familiar y no hubiera renunciado nunca a pasarla con mi familia, pero cuando me ofreció Paolo Vasile hacerlas con Risto Mejide fue una experiencia muy bonita y muy gratificante. Sí, la podría volver a repetir, podría ser.
¿Qué te parecería presentarlas con Broncano?
Ahora mismo las Campanadas yo creo que se tienen que estar diseñando por las personas que tienen resultados óptimos para las audiencias.
¿Cómo viviste todo el revuelo que hubo con tu entrevista en 'La revuelta'?
La conversación que tuve con David Broncano fue lo que comenté, un acto de conversación de dos personas que mostraron respeto y tolerancia.