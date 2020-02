La respuesta de Pedro Duque a las inquietudes científicas de 'La resistencia': "No es una pregunta tonta"

El pasado jueves 20 de febrero Jorge Ponce planteó en el programa 'La resistencia' una curiosidad científica a Pedro Duque sobre si con una cuerda muy larga podría desplazarse un satélite. Lo que no se esperaba es que tan solo unas horas después el ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno español le respondería a través de un vídeo colgado en su cuenta de Twitter.

Jorge Ponce y Pedro Duque

La grabación dura casi dos minutos y puede observarse que se han utilizado procedimientos de edición digital algo más complejos como, por ejemplo, un croma en el que el científico aparece encima de un planeta tratando de mover con una cuerda un satélite que se encuentra encima de él. Sin embargo, no tiene éxito, pues tal y como explica, no ve factible esa hipótesis: "Para llegar a esa altura de 36.000 kilómetros habría que utilizar miles de toneladas de cable, aún con el material de nanotubo de carbono, 25 veces más resistente que el acero, y sin tener el cuenta el contrapeso del otro lado. Y no creo que ninguno de nosotros tenga fuerza en el brazo para mover miles de toneladas".

"La duda que planteas no es ninguna tontería", continuaba el ministro, "de hecho, en los años sesenta, primero los rusos y luego los americanos, ya pensaron en un hipotético ascensor espacial para conectar la superficie del planeta con el espacio". Algo que vuelve a calificar como un suceso improbable en los tiempos que corren: "Ahorraríamos muchos gastos de combustible y cohetes subiendo los nuevos satélites por ese cable, pero con nuestra tecnología actual ahora mismo no es posible. Un día, quizá."

Pedro Sánchez responde al ministro

Estos conocimientos científicos han llegado también hasta la mismísima presidencia de España, pues Pedro Sánchez aplaudió el vídeo del ministro a través de su cuenta de Twitter: "Muy didáctico aquí Pedro Duque para 'La resistencia'". Tal y como añadía el considerado como primer astronauta de nacionalidad española: "Agradezco mucho que desde el programa tengáis curiosidad por estas cuestiones científicas y técnicas que pueden despertar las vocaciones de los más jóvenes. "Algunas preguntas pueden parecer absurdas a primera vista, pero recordemos que algunos de los avances científicos de mayor impacto han sido fruto de experimentos triviales. No hay preguntas tontas, todas llevan a pensar y discurrir. Y al responderlas ganas conocimiento siempre", sentenciaba Duque.