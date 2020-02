Ignatius se supera en 'La Resistencia': Destroza a cuchilladas el nuevo sofá, regalo de Dani Parejo

Ignatius Farray lo ha vuelto a hacer. Al humorista canario y habitual colaborador de 'La resistencia' no le gustó nada el nuevo sofá del programa, cortesía del futbolista Dani Parejo. Por eso, superando sus propios límites de surrealismo y a fin de preservar el lema "keep it cutre", se plantó en el escenario y lo destrozó a patadas y apuñalándolo repetidas veces con un cuchillo mientras gritaba: "¡Este sofá iba a traer la desgracia a este programa!".

Todo empezó el pasado 16 de enero, cuando Parejo le prometió un sofá como regalo a David Broncano tras criticar que el anterior era demasiado "incómodo" para lo que merecían sus invitados. El centrocampista del Valencia CF cumplió y la bióloga Mar Leza fue la primera en estrenarlo este miércoles 12 de febrero.

Sin embargo, la alegría duró poco. "Iba a traer el enfrentamiento entre compañeros", justificaba Ignatius mientras el presentador no salía de su asombro y le pedía piedad señalando a los responsables de haber traído el sofá. "Pues que sepáis que sois concubinas de Satán", les espetó ante las risas del público. "El lema de este programa era 'keep it cutre'. No queremos cosas caras en este escenario".

???? El mayor y más peligroso espectáculo de la naturaleza: @IgnatiusFarray #LaResistencia pic.twitter.com/JVWUKIXamt — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 12, 2020

Lo más comentado

Ignatius se convirtió pronto en trending topic y el vídeo del sketch no deja de acumular visitas. Desde el Twitter del programa también se juega con el asunto: "Y así es cómo se revaloriza un sofá", ironizaban. Entre los espectadores, división de opiniones: quienes celebran la ocurrencia del cómico y aquellos que censuran el destrozo de algo tan valioso.