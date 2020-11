El resultado del test de ADN que demuestra si Kiko Rivera es hijo del doctor Cariñanos

La trama que rodea al conflicto de la familia Pantoja está siendo protagonista de todos los programas de Telecinco. Kiko Rivera se ha cansado de las mentiras de su madre y por ello decidió desenmascararla por completo durante su demoledora entrevista en 'Cantora, la herencia envenenada', un especial que sin duda ha traído de nuevo viejos rumores del pasado. Uno de ellos fue la posibilidad de que el DJ no fuera realmente el hijo de Paquirri y se llegó a señalar que el doctor Antonio Muñoz Cariñanos podría ser su verdadero padre.

Kiko Rivera y Antonio Muñoz Cariñanos

Hay que recordar que en su momento, el doctor Cariñanos era médico personal de la cantante y se llegó a especular que podrían haber mantenido una relación más allá de lo profesional. Por si fuera poco, a Kiko siempre se le ha comparado con sus hermanos, Fran Rivera y Cayetano Rivera, dejando claro que no se parecen en nada. Después de tantos años, esa duda volvió a resurgir durante la entrevista a Rivera el viernes 13 de noviembre. Por ello, 'Socialité' se ha puesto manos a la obra y ha conseguido en exclusiva el resultado de una prueba de ADN que acabaría finalmente con las especulaciones.

"Le vamos a dar a Kiko las explicaciones que le solicitaba a su madre, vamos a saber la verdad", afirmaba María Patiño antes de compartir con todos los espectadores del espacio el resultado. Pocos minutos después, la presentadora ha revelado que "la prueba es negativa", confirmando así que Kiko Rivera no es hijo del doctor Cariñanos. El espacio se despedía anunciando estos datos y acabando con los rumores que se han compartido en las redes sociales desde hace tiempo comparando a Rivera con el otorrino, víctima de ETA.

¿Cuándo se ha hecho está prueba?

'Socialité' conseguía la exclusiva pero no han sido los encargados de realizar el test. ¿Cómo lo han conseguido entonces? Pues bien, Francisco Javier Muñoz, uno de los hijos biológicos del doctor, hizo lo imposible para hacerse una prueba de ADN con Kiko Rivera años atrás, algo que ya explicó en su momento en el periódico El Español en 2018, donde afirmó que el DJ se parecía mucho a él y por ese motivo llegó a creerse los rumores, de forma que se puso manos a la obra para saber la verdad.

"Es igual que yo, quería saber si era mi hermano o no. Coincidí con él en Manchester, en un partido de fútbol. Dio la casualidad de que se sentó tres filas delante de mi. Se fumó un cigarro y cogí la colilla al acabar el partido. Le hice la prueba de ADN, estaba obsesionado con la idea. A los diez días me dieron el resultado. De haber sido hermano, hubiese sido un boom", explicaba el hijo del médico, dejando claro que no, no son hermanos.