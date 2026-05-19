Yuli y Óscar duermen juntos y hunden a Lucas en 'La isla de las tentaciones'

Por Redacción |

La entrega número 15 de 'La isla de las tentaciones' ya prometía una noche clave desde el avance. El programa adelantaba la llegada de dos nuevos solteros, Álex Girona e Irini, una hoguera final que podía cambiar por completo el rumbo de una de las parejas, a Yuli y Óscar Ruiz durmiendo juntos y el estado de Lucas, que seguía completamente hundido tras ver el beso de su pareja con el tentador. Además, el avance cerraba con uno de los cara a cara más tensos de la edición: el encuentro entre Leila y Claudia, la soltera vetada por las chicas tras su acercamiento con Atamán.

El "resurgir" de Mar, la aparición de Alex y la noche entre Óscar y Yuli

El programa retomó la noche justo donde se había quedado la entrega anterior: con las hogueras todavía muy presentes y los concursantes regresando a sus respectivas villas después de ver imágenes especialmente complicadas. En Villa Deseo, Charlie, el soltero favorito de Mar, aprovechó la ausencia de las chicas para escribirle una carta y dejarla sobre su cama, aunque el gesto no tuvo la reacción que esperaba.

Mar volvía muy tocada tras ver las imágenes de Christian con Ainhoa, y cuando Charlie intentó acercarse para darle un abrazo, ella se lo negó. Más tarde, durante una conversación con las chicas y los solteros, Charlie le confesó que sentía que no le había dejado tentarla de verdad. No se refería tanto a los juegos, sino a la posibilidad de abrirse y conocerse de una forma más real dentro de la villa.

En medio de ese ambiente todavía cargado por las hogueras, llegó la, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 7', como nuevo soltero. Su entrada no pasó desapercibida y, que hasta ese momento era el tentador que estaba conociendo Alba.

Álex, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 7', entró en Villa Deseo y despertó los celos de Cristian

La llegada de Álex dio paso a una pequeña fiesta improvisada en Villa Deseo. Esa celebración también sirvió para ver una versión más animada de Mar, que empezó a recuperar algo de energía después de la hoguera. Charlie, en cambio, no estaba con el mismo ánimo tras lo ocurrido con ella, y ambos terminaron teniendo una conversación en la que él reconoció que le había dolido que le rechazara el abrazo.

Charlie intentó acercarse a Mar tras escribirle una carta, pero ella seguía hundida por las imágenes de Christian

La noche terminó con otro momento clave en Villa Deseo: Yuli y Óscar acabaron durmiendo juntos. La escena hizo saltar la alarma en Villa Montaña, donde los chicos volvían a enfrentarse a la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado.

Los collares del veto irrumpen en las Villas

Al día siguiente, Sandra Barneda entra en las villas para comunicar nuevas decisiones importantes. Primero llegó a Villa Montaña, donde devolvió a Lucas la camisa que él le había dejado durante la hoguera anterior. Al preguntarle cómo se encontraba, el concursante no pudo contenerse y terminó derrumbándose al reconocer que seguía muy afectado por las imágenes del beso entre Yuli y Óscar.

Sandra también acudió para entregar el collar del veto a una de las solteras. Para sorpresa de todos, la elegida fue Claudia, que debía abandonar la villa durante 24 horas. La decisión generó desconcierto tanto entre los chicos como entre las solteras, y algunos llegaron a calificar la situación como hipócrita. Atamán, especialmente tocado por lo ocurrido con Leila y por su vínculo con Claudia, se quedó completamente perdido y reconoció que no sabía cómo interpretar ese mensaje.

Claudia tuvo que abandonar Villa Montaña durante 24 horas tras recibir el collar del veto

Después, Sandra se trasladó a Villa Deseo, aunque antes de reunirse con todas entró en la habitación de Julia, que había decidido no asistir a la última hoguera. Allí, la concursante le pidió directamente tener su hoguera final con Luis, una decisión que más tarde sorprendió a sus compañeras, aunque terminaron entendiendo que necesitaba reencontrarse con él para cerrar o aclarar su situación.

La presentadora también dio la bienvenida a Álex, nuevo soltero. Al preguntarle qué chica le había llamado más la atención, él no dudó en señalar a Alba, algo que no pasó desapercibido dentro de la villa.

Más tarde llegó el turno del collar del veto en Villa Deseo. El elegido fue Cristian, el soltero que estaba conociendo Alba, una decisión que ella interpretó claramente como un gesto de celos por parte de David. La concursante se mostró sorprendida, ya que, según explicó, no entendía qué tenía que frenar porque ni siquiera había tenido momentos realmente a solas con Cristian y no lo consideraba todavía su tentación.

Cristian fue el soltero vetado por los chicos

El propio Cristian aprovechó el momento para reconocer que, aunque se habían conocido algo y durante la cita habían estado muy cómodos, sentía que la conexión no podía avanzar mucho más. Tanto por su parte como por la de Alba, el acercamiento parecía haber llegado a un punto de bloqueo justo cuando el programa introducía nuevos solteros para alterar de nuevo la convivencia.

Julia y Luis se enfrentan en una hoguera final cargada de reproches

La noche en las villas continuó con nuevas fiestas, aunque el ambiente cambió por completo cuando Sandra Barneda intervino a través de un altavoz en Villa Montaña para comunicar que Luis debía prepararse de inmediato. El concursante tenía que abandonar la fiesta y acudir a la hoguera final solicitada por Julia, después de que ella decidiera no asistir a la última hoguera grupal para no seguir viendo imágenes que la estaban sobrepasando.

La decisión de Julia suponía uno de los momentos más inéditos de la edición. La concursante llegó completamente desbordada, cansada de la actitud de Luis con Nieves y decidida a pedir explicaciones cara a cara. El encuentro entre ambos arrancó con una fuerte carga emocional y pronto derivó en una conversación llena de reproches, gritos y varios intentos de abandonar la hoguera.

Julia no ocultó el rechazo que le habían provocado algunas imágenes de Luis con su soltera favorita. Le reprochó su actitud, la complicidad con Nieves y la forma en la que, según ella, se había dejado llevar dentro de la villa. La concursante llegó a decir que le había dado "asco" verle "con cara de cachondo" mientras hablaba con la tentadora.

Luis, por su parte, intentó defenderse y aseguró que no entendía la reacción de Julia en esos términos. Él insistía en que no había dejado de pensar en su relación, aunque reconocía que la experiencia le había removido más de lo esperado. La tensión fue creciendo hasta que Luis le lanzó un ultimátum: "Te vas a arrepentir toda la vida", después de que Julia le recordara que su relación "no es ningún juego como el que estás llevando aquí".

Julia pidió su hoguera final con Luis después de no acudir a la última hoguera grupal por no querer ver más imágenes

Nieves entra en la hoguera y aumenta las dudas de Julia

Cuando la conversación parecía haber llegado a su punto más tenso, apareció Nieves para aclarar algunos momentos de su convivencia con Luis. Su entrada terminó de complicar la hoguera, ya que la tentadora confirmó una de las escenas que más dudas había generado: Luis le había enseñado su miembro. Ella lo explicó como algo puntual mientras se lo "colocaba en el bañador", pero la confesión aumentó todavía más el malestar de Julia.

Nieves entró en la hoguera final de Julia y Luis para aclarar su vínculo con el concursante

Nieves también reconoció que había sentido una conexión fuerte con Luis, aunque defendió que él no había cruzado ciertos límites por respeto a su pareja. Luis admitió que no esperaba generar un vínculo tan intenso con otra persona dentro de la experiencia, pero insistió en que seguía enamorado de Julia y que quería irse del programa con ella.

Tras la marcha de Nieves, llegó el momento clave: la pareja tenía que decidir si rompía definitivamente o si salía junta de la hoguera final. Pese al desgaste, las dudas y las heridas abiertas, Julia terminó reconociendo que seguía enamorada. La concursante decidió marcharse con Luis, aunque dejó claro que su relación no salía intacta de la experiencia y que fuera del reality tendrán mucho que hablar y reconstruir.

Irini entra en Villa Montaña y desata a Atamán

La noche en Villa Montaña dio un giro con la llegada de Irini, una nueva soltera que no era una desconocida para Atamán. El concursante ya había tenido algo con ella fuera del programa, un detalle que cambió por completo el ambiente nada más verla entrar en la villa.

La conexión entre ambos no tardó en reaparecer. En su primera noche juntos, Irini acabó entrando en la habitación de Atamán y los dos terminaron besándose en la cama. Sin embargo, el concursante intentó frenar la situación al recordar que tenía una conversación pendiente con Claudia, con quien había avanzado durante los últimos días en la villa.

Atamán se dejó llevar con Irini mientras Claudia permanecía fuera de la villa por el collar del veto

El problema para Atamán era que Claudia se encontraba fuera por el collar del veto, lo que le impedía aclarar con ella lo que estaba pasando con Irini. Esa ausencia dejó al concursante en una situación incómoda: por un lado, la atracción evidente con la nueva soltera; por otro, la necesidad de dar explicaciones a Claudia antes de seguir avanzando.

El avance deja el cara a cara entre Leila y Claudia, la confesión de Atamán a Claudia y un espejo muy tenso

La última parte del programa conectó directamente con el avance de la próxima entrega. Leila fue convocada para vivir su cara a cara con la tentación, que será con Claudia, la soltera vetada por las chicas tras su acercamiento con Atamán. Sin embargo, el programa decidió dejar el encuentro en el aire y emplazó a los espectadores al miércoles, donde todo apunta a que ambas protagonizarán una conversación especialmente tensa.

El avance dejó el cara a cara entre Leila y Claudia y una nueva hoguera de las chicas

El avance también mostró el regreso de Claudia a Villa Montaña tras el veto. La soltera descubrirá entonces lo que ocurrió durante su ausencia entre Irini y Atamán, que se besaron en la cama la misma noche en la que ella no estaba en la villa. Una situación que promete complicar todavía más el triángulo que empieza a formarse alrededor del novio de Leila.

Además, las imágenes adelantaron otro de los momentos más esperados: el cara a cara frente al espejo entre Lucas y Yuli, marcado por la tensión después del beso de ella con Óscar. El programa también dejó ver la predicción de David, convencido de que Alba terminará cayendo en la tentación y de que no se equivoca con lo que está viendo desde la otra villa.

El adelanto cerró con más tensión en Villa Deseo, donde una discusión entre algunos solteros terminó provocando la reacción de Mar, que se levantó y amenazó con irse. Todo ello antes de una nueva hoguera de las chicas, que promete volver a poner a prueba a las concursantes con imágenes difíciles de encajar.