Por Ainhoa Pino Gil |

La nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' ya venía marcada por un avance cargado de tensión, con las hogueras como protagonistas. Los chicos se enfrentaban a imágenes muy complicadas: Lucas veía el beso de Yuli con Óscar Ruiz , mientras Atamán reaccionaba al sexo entre Leila y David Vaquero . Además, el programa dejaba en el aire una sorpresa para los chicos con una silueta cubierta de rojo para ocultar su identidad.

En la hoguera de las chicas, el avance mostraba a Leila indignada con Atamán, a Yuli temiendo que Lucas pudiera caer por lo "caliente" que es, y a Mar totalmente rota al ver a Christian con Ainhoa. El gran momentazo llegaba con Alba, que salía corriendo por la playa con la tablet en la mano mientras Sandra Barneda y sus compañeras intentaban detenerla.

"No sabe el hombre que se perdió, es más, volverá": la reacción de Lucas al beso de Yuli

La hoguera de los chicos arrancó con David, que se mostró muy afectado al ver las imágenes de Alba con Cristian. Sus compañeros reforzaban la idea de que Alba parecía haberse olvidado de él, aunque David insistía en que no la reconocía y en que ella se estaba dejando llevar mientras él no conseguía conectar con ninguna soltera.

Después llegó el turno de Christian, que reaccionó con golpes al escuchar cómo Mar le llamaba constantemente. El concursante aseguró que no entendía del todo sus reacciones y defendió que él se estaba controlando durante los juegos. Sin embargo, lanzó una advertencia clara:

Uno de los momentos más importantes de la hoguera llegó con Lucas, que vio a Yuli y Óscar cada vez más cerca en el jacuzzi. Antes del beso, Yuli llegó a decir que confiaba más en Óscar que en su propia pareja, algo que dejó muy tocado a Lucas. Poco después, el concursante descubrió que Yuli ya había dado el paso y se había besado con el soltero.

A diferencia de otros compañeros, Lucas intentó mantenerse frío y tranquilo, aunque reconoció que estaba dolido y que le acababan de romper el corazón. Aun así, dejó una frase muy contundente sobre su relación: "No sabe el hombre que se perdió, es más, volverá". El concursante terminó recordando que lo dejó todo por ella, pero aseguró que no se arrepentía.

Lucas reaccionó al beso de Yuli y Óscar con una de las frases más comentadas de la noche: "No sabe el hombre que se perdió".

La hoguera continuó con Luis, que vio las imágenes de Julia con Amar. Aunque el acercamiento no fue tan fuerte como el de otras parejas, sí le preocupó ver al tentador acercándose a la habitación de su novia. Más adelante, al escuchar a Julia hablando con Leila, Luis reconoció que no le gustaría que se acercara demasiado a ella, porque teme que pueda darle malos consejos. Aun así, dejó claro que sabe que Julia no es una persona fácilmente influenciable.

El último en ver imágenes fue Atamán, que ya llegaba muy tocado por todo lo que estaba ocurriendo con Leila. Antes de ver los vídeos, afirmó que parecía que su pareja se había olvidado de que todavía seguían siendo novios, al menos hasta que uno de los dos decidiera terminar la relación cara a cara.

Las imágenes mostraron los numerosos besos entre Leila y David, e incluso al soltero afirmando que ya eran novios. Pero lo peor llegó al final, cuando Atamán vio los momentos de sexo entre ambos. El concursante quedó completamente hundido y fue tajante con lo que acababa de ver: "No sería capaz de perdonar esto en la vida".

Atamán vio las imágenes de Leila y David sobrepasando todos los límites en Villa Deseo.

El collar del veto deja fuera a Cristian durante 24 horas

Cuando parecía que la hoguera había terminado, Sandra Barneda comunicó a los chicos que todavía no lo habían visto todo. El programa recuperó entonces la silueta cubierta de rojo que ya se había mostrado en el avance y explicó que aún no conocían todas las caras de la sombra de la tentación. A partir de ese momento, los concursantes debían permanecer atentos a lo que pudiera ocurrir en las villas.

Además, Sandra les presentó el collar del veto, una herramienta con la que los chicos podían decidir qué tentador debía abandonar la villa durante 24 horas. Finalmente, el elegido fue Cristian, el soltero favorito de Alba, una decisión que podía alterar directamente la convivencia de la pareja de David en Villa Playa.

Una Leila sin respuestas, una Yuli culpable y una Mar completamente rota

El turno de las chicas arrancó con una ausencia inesperada. Julia decidió no acudir a la hoguera, algo que sorprendió a Sandra Barneda. Según explicó Alba, su compañera seguía sobrepasada por la situación y no quería ver más imágenes hasta poder reencontrarse con su pareja.

La primera en enfrentarse a la tablet fue Leila, que antes de ver los vídeos reconoció que quería ver bien a Atamán, pero sin que él se olvidara de ella. Sin embargo, las imágenes mostraron el acercamiento del concursante con Claudia, algo que Leila no encajó nada bien. Para ella, lo que estaba viendo era "puro guarreo" y dejó claro que no creía que Atamán pudiera tener una relación con la soltera, aunque sí pudiera sentirse atraído por ella.

El golpe más fuerte llegó con el beso entre ambos. Leila se tapó la cara y se mostró completamente bloqueada: "No me lo creo, es que ver a tu novio besándose con otra tía, después de que apareciese así en la villa...", dijo, recordando la irrupción de Atamán en Villa Deseo. Sandra intentó que pusiera palabras a lo que sentía tras ver a su pareja de once años besarse con otra chica, y Leila acabó reconociendo que le dolía.

Después llegó el turno de Yuli, que ya se sentó en la hoguera muy afectada. Antes de ver imágenes, reconoció que la noche anterior había sobrepasado uno de los límites irreversibles que había pactado con Lucas y que se sentía mal y culpable. Las imágenes hicieron que empezara a desconfiar, especialmente cuando apareció una conversación de Lucas en la que parecía insinuar que una noche de fiesta se había metido en la cama con alguien.

Yuli reacciona sorprendida a lo que puede parecer una supuesta infidelidad de Lucas fuera del programa.

Yuli pidió a Sandra que volviera a poner las imágenes, pero la presentadora le explicó que no podía hacerlo. La concursante recordó entonces varias discusiones con Lucas, incluida una noche en Chile y otra en la que él se fue a dormir a un Airbnb. La posibilidad de que hubiera ocurrido algo en una de esas ocasiones la dejó completamente tocada: "Si esa noche metió a alguien en la casa, me va a conocer", advirtió.

Uno de los momentos más duros llegó con Mar, que ya se sentó en la hoguera sin la actitud positiva de otras veces. Las nuevas imágenes de Christian con Ainhoa terminaron de hundirla. "Me ha visto destrozada y sigue", lamentó, antes de añadir: "Me está destrozando, no puedo más".

Aunque no quería seguir viendo imágenes, sus compañeras le insistieron en que tenía que abrir los ojos. Tras ver nuevas escenas, Mar reconoció ante Sandra que cree que a Christian le gusta Ainhoa. "Le doy igual", afirmó. La situación fue a más cuando el propio Christian decía que cada vez estaba más a gusto con la soltera. Mar, completamente desbordada, aseguró que parecían novios y terminó rota: "Le he dado mi vida, mi corazón, le he dado todo. Siempre lo he tratado bien, no puedo más".

Mar acabó completamente rota tras ver la complicidad de Christian con Ainhoa durante la hoguera de las chicas.

La concursante acabó completamente desconsolada. "No paro de creer en él, incluso cuando no quiero creer lo hago y solo me encuentro mierda, y yo cada vez estoy más rota", confesó. Sandra se acercó entonces a ella, le cogió las manos y le pidió que creyera en sí misma. El momento terminó con un abrazo entre ambas.

Alba activa el modo sprint y pone a correr a toda la hoguera

El último gran estallido de la hoguera llegó con Alba. Las imágenes mostraron a David haciendo varias confesiones sobre chicas de la villa y a Claudia comentando que él la había seguido hacía poco. Después, Alba escuchó a su pareja decir que se aburría con ella y que cada vez estaba más quemado, algo que la dejó hundida porque, según recordó, hacía solo unos días le decía que estaba enamorado y que la quería.

La tensión se desató por completo cuando vio a Fátima encima de David y unas imágenes en las que parecía que ambos podían estar besándose. En ese momento, Alba cogió la tablet y salió corriendo por la playa. Sandra intentó detenerla, pero la concursante fue más rápida. Sus compañeras también salieron detrás, aunque no para frenarla, sino para acompañarla en la huida.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más surrealistas de la noche, con todas corriendo tras Alba por la arena. Yuli llegó a decir que, si ella iba, también iría a preguntar. Alba acabó bajando el ritmo, completamente asfixiada, y Leila la alcanzó para agarrarla del brazo y ayudarla a seguir.

Alba huyó con la tablet tras ver las imágenes de David y sus compañeras acabaron corriendo detrás de ella por la playa.

Finalmente, se detuvieron en la orilla, donde Sandra las obligó a regresar a la hoguera. Ya de vuelta, la presentadora preguntó a Alba qué había visto para reaccionar así. La concursante respondió que lo que más le dolía era escuchar cómo David hablaba de ella. Sandra recordó entonces a todas que sabían a qué venían y que tenían que aguantar la experiencia.

Cuando parecía que la hoguera terminaba, Sandra anunció que todavía había más imágenes para ellas. Igual que había ocurrido con los chicos, apareció en la tablet una silueta cubierta con una capa roja, una nueva pista sobre la sombra de la tentación. Además, antes de cerrar la noche, entró en juego el collar del veto, con el que las chicas podían apartar a una soltera durante 24 horas. La elegida fue Claudia, al considerar que era quien más había avanzado en la villa.

El avance deja nuevos solteros, más sexo y los cara a cara con la tentación

El avance de la próxima entrega dejó claro que la tensión seguirá creciendo en las villas. El programa anunció la llegada de Álex, exnovio de Marieta y antiguo concursante de la séptima edición, que volverá a 'La isla de las tentaciones' como nuevo soltero. Además, también entrará en escena una nueva tentadora todavía desconocida para los concursantes: Irini.

El avance anunció la llegada de Álex e Irini como nuevos tentadores para agitar todavía más la convivencia en las villas.

Las imágenes adelantaron nuevos acercamientos en las villas. Yuli confesaba a Óscar que tenía ganas de dormir con él y, poco después, el soltero aparecía llamando a la puerta de su habitación. El avance también mostró nuevas imágenes de sexo y dejó a Julia completamente desbordada, hasta el punto de pedir la hoguera final para poder reencontrarse con Luis.

La llegada de los nuevos solteros promete alterar todavía más la convivencia. En las imágenes se veía a Irini entrando en la habitación de Atamán, mientras que todo apunta a que Álex podría hacer lo mismo en la de Alba. Además, tras la decisión de los collares del veto, llegarán los esperados cara a cara con la tentación, que enfrentarán a Leila con Claudia y a David con Cristian.