'La isla de las tentaciones' lidera con un 14,8% frente a 'MasterChef' y 'En tierra lejana'

Audiencias Lunes 18 de Mayo de 2026
14,1%
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Noche especialmente floja en el prime time, donde ninguna de las ofertas consigue superar el millón de espectadores. Aun así, 'La isla de las tentaciones' vuelve a convertirse en la opción más vista de la noche tanto en espectadores como en cuota de pantalla. El reality de parejas de Telecinco firma un 14,8% de share y reúne a 890.000 seguidores, mejorando además casi dos puntos respecto a la semana pasada.
En número de espectadores, la segunda posición es para 'En tierra lejana', que registra un 10,9% de cuota y congrega a 779.000 fieles. Sin embargo, el serial turco pierde casi un punto respecto a hace siete días. Por su parte, 'MasterChef' se coloca como la segunda oferta más vista en cuota de pantalla con un 11,4% y 677.000 espectadores, mejorando seis décimas en comparación con la semana anterior.
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En el resto de la noche, 'En guardia' ocupa la cuarta posición con un 5,8% de share, aunque pierde ocho décimas en una semana. Muy cerca queda la película "Atrapa a un ladrón" en La 2, que alcanza un 4,4% de cuota y 446.000 espectadores. De hecho, la oferta cinematográfica de La 2 consigue superar en espectadores a 'El taquillazo' de laSexta, que anota un 5% de cuota de pantalla pero se queda en 350.000 televidentes.
En cuanto al access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 14,4% de share y más de 1,7 millones de seguidores, mejorando medio punto respecto a la semana pasada. En segunda posición se sitúa 'La revuelta', que registra un 10,8% y 1,3 millones de espectadores, subiendo también medio punto en siete días.
Por la parte baja, 'Horizonte' logra imponerse a 'El intermedio' con un 7,8% frente al 7,2% del programa de El Gran Wyoming. Mientras tanto, 'Cifras y letras' continúa destacando en La 2 con un sólido 6,4% de cuota de pantalla.
Prime time
La revuelta 1.318.000 10,8%
MasterChef677.000 11,4%
Trivial Pursuit589.000 5,3%
Cifras y letras788.000 6,4%
Cine clásico 446.000 4,4%
El hormiguero 1.757.000 14,4%
En tierra lejana779.000 10,9%
First Dates545.000 4,9%
Horizonte954.000 7,8%
En guardia 454.000 5,8%
First Dates1.176.000 9,6%
La isla de las tentaciones890.000 14,8%
laSexta clave585.000 5,6%
El intermedio883.000 7,2%
El taquillazo 350.000 5,0%
Late night
- Los premios Talía 2026 no destacan en La 2 con un 1,2%
- "La niñera perfecta" tampoco convence en laSexta y cae seis décimas con respecto al cine de hace siete días
- 'En guardia' mejora en late night y consigue destacar en Cuatro (+1 y +0,2)
MasterChef211.000 10,8%
Premios Talia 2026: cuarta edición46.000 1,2%
En tierra lejana182.000 6,0%
En guardia: mujeres contra el crimen 266.000 6,3%
En guardia: mujeres contra el crimen 135.000 5,7%
Gran Madrid Show99.000 5,0%
Cine 92.000 3,5%
Sobremesa y tarde
- El regreso de Fina lleva a 'Sueños de libertad' a máximo mensual en share (15%)
- 'Aquí la Tierra' sube y destaca en la tarde de La 1 (+0,6)
- 'El diario de Jorge' sube y se mantiene como lo mejor de la tarde en Telecinco
Directo al grano797.000 9,7%
Valle Salvaje749.000 10,5%
La promesa874.000 12,6%
Malas lenguas867.000 11,5%
Aquí la Tierra1.205.000 13,4%
Saber y ganar609.000 6,6%
Grandes documentales282.000 3,5%
Maravillas inmortales de la Tierra 291.000 3,5%
Animales extraordinarios de Australia263.000 3,5%
Malas lenguas439.000 6,2%
Sukha147.000 2,0%
Trivial Pursuit215.000 2,4%
Sueños de libertad1.297.000 15,0%
Y ahora Sonsoles793.000 11,0%
Pasapalabra1.642.000 18,8%
Todo es mentira613.000 7,6%
Lo sabe, no lo sabe438.000 6,2%
El tiempo justo669.000 8,4%
El diario de Jorge695.000 9,9%
¡Allá tú!836.000 9,8%
Zapeando529.000 6,2%
Más vale tarde451.000 6,3%
Mañana
- 'La hora de La 1' lidera pero cae casi cuatro puntos en siete días
- 'Espejo público' también cede tres décimas en una semana
- 'El programa de Ana Rosa' sube más de medio punto respecto al lunes anterior
La hora de La 1354.000 18,0%
Mañaneros 360445.000 14,4%
Mañaneros 360955.000 11,5%
Jardines con historia 20.000 1,7%
Jardines con historia 22.000 1,4%
Belleza septentrional 24.000 1,3%
España pueblo a pueblo 35.000 1,8%
Aquí hay trabajo27.000 1,3%
La aventura del saber24.000 1,0%
Stanley Tucci recorriendo Italia 25.000 1,1%
Hoteles gourmet42.000 1,7%
El western de La 2 100.000 3,0%
El cazador122.000 2,0%
El cazador248.000 2,7%
Espejo público313.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 852.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.592.000 21,2%
Love Shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 25.000 1,8%
Alerta Cobra 23.000 1,3%
Alerta Cobra 18.000 0,9%
Alerta Cobra 35.000 1,6%
En boca de todos251.000 8,1%
La mirada crítica161.000 9,1%
El programa de AR307.000 13,6%
Vamos a ver340.000 9,9%
El precio justo 610.000 8,9%
Aruser@s: el humorning153.000 10,3%
Aruser@s299.000 13,8%
Al rojo vivo310.000 8,4%
Informativos
La sobremesa del lunes confirma el dominio absoluto de Antena 3 noticias 1, que no solo mantiene el liderazgo sino que lo amplía: sube +2,0 puntos respecto al mismo lunes de hace siete días, hasta el 23,9%, mientras encadena su mejor registro semanal reciente. En el extremo opuesto, 'Telediario 1' acusa un retroceso notable de -2,8 puntos, cayendo del 16,3% al 13,5%, lo que agranda la brecha con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano (-0,1 puntos), sin capacidad de reacción pero también sin hundirse.
En la noche, el movimiento más llamativo es la caída de 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde -0,5 puntos y se queda en el 8,0%, alejándose del 8,5% de la semana pasada. 'Antena 3 noticias 2' aguanta con una subida mínima de +0,1 puntos hasta el 18,7%, consolidando su ventaja sobre el resto. 'Telediario 2', en cambio, se mueve apenas en positivo (+0,2 puntos, hasta el 13,3%), insuficiente para recortar distancias con Antena 3 pero suficiente para no repetir el batacazo de la sobremesa.
Informativo territorial 1827.000 12,9%
Telediario 11.281.000 13,5%
Informativo territorial 21.076.000 11,7%
Telediario 21.440.000 13,3%
Noticias de la mañana251.000 14,4%
Antena 3 noticias 12.261.000 23,9%
Antena 3 noticias 22.047.000 18,7%
Noticias Cuatro 1612.000 8,3%
El desmarque cuatro 1488.000 5,2%
Noticias Cuatro 2497.000 6,1%
El matinal86.000 6,6%
Informativos Telecinco 15:00814.000 8,6%
Informativos Telecinco 21:00869.000 8,0%
laSexta noticias 14h627.000 7,4%
laSexta noticias:jugones537.000 5,6%
laSexta noticias 20h635.000 7,7%