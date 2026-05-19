'La isla de las tentaciones' lidera con un 14,8% frente a 'MasterChef' y 'En tierra lejana'

Por Redacción |

Noche especialmente floja en el prime time, donde ninguna de las ofertas consigue superar el millón de espectadores. Aun así, 'La isla de las tentaciones' vuelve a convertirse en la opción más vista de la noche tanto en espectadores como en cuota de pantalla. El reality de parejas de Telecinco firma un 14,8% de share y reúne a 890.000 seguidores, mejorando además casi dos puntos respecto a la semana pasada.

En número de espectadores, la segunda posición es para 'En tierra lejana', que registra un 10,9% de cuota y congrega a 779.000 fieles. Sin embargo, el serial turco pierde casi un punto respecto a hace siete días. Por su parte, 'MasterChef' se coloca como la segunda oferta más vista en cuota de pantalla con un 11,4% y 677.000 espectadores, mejorando seis décimas en comparación con la semana anterior.

En el resto de la noche, 'En guardia' ocupa la cuarta posición con un 5,8% de share, aunque pierde ocho décimas en una semana. Muy cerca queda la película "Atrapa a un ladrón" en La 2, que alcanza un 4,4% de cuota y 446.000 espectadores. De hecho, la oferta cinematográfica de La 2 consigue superar en espectadores a 'El taquillazo' de laSexta, que anota un 5% de cuota de pantalla pero se queda en 350.000 televidentes.

En cuanto al access prime time, 'El hormiguero' mantiene el liderazgo con un 14,4% de share y más de 1,7 millones de seguidores, mejorando medio punto respecto a la semana pasada. En segunda posición se sitúa 'La revuelta', que registra un 10,8% y 1,3 millones de espectadores, subiendo también medio punto en siete días.

Por la parte baja, 'Horizonte' logra imponerse a 'El intermedio' con un 7,8% frente al 7,2% del programa de El Gran Wyoming. Mientras tanto, 'Cifras y letras' continúa destacando en La 2 con un sólido 6,4% de cuota de pantalla.

Miguel Ángel Muñoz durante su visita a 'MasterChef'

Prime time

La 1

La revuelta Ronald Araujo 1.318.000 10,8% MasterChef677.000 11,4%

La 2

Trivial Pursuit589.000 5,3% Cifras y letras788.000 6,4% Cine clásico Atrapa a un ladrón 446.000 4,4%

Antena 3

El hormiguero Roberto Leal 1.757.000 14,4% En tierra lejana779.000 10,9%

Cuatro

First Dates545.000 4,9% Horizonte954.000 7,8% En guardia J.F.: el depredador de Castellón 454.000 5,8%

Telecinco

First Dates1.176.000 9,6% La isla de las tentaciones890.000 14,8%

laSexta

laSexta clave585.000 5,6% El intermedio883.000 7,2% El taquillazo Marlowe 350.000 5,0%

Dana Barron en "La niñera perfecta"

Late night

Los premios Talía 2026 no destacan en La 2 con un 1,2%

"La niñera perfecta" tampoco convence en laSexta y cae seis décimas con respecto al cine de hace siete días

'En guardia' mejora en late night y consigue destacar en Cuatro (+1 y +0,2)

La 1

MasterChef211.000 10,8%

La 2

Premios Talia 2026: cuarta edición46.000 1,2%

Antena 3

En tierra lejana182.000 6,0%

Cuatro

En guardia: mujeres contra el crimen La verdadera historia tras As bestas 266.000 6,3% En guardia: mujeres contra el crimen El depredador de Instagram 135.000 5,7%

Telecinco

Gran Madrid Show99.000 5,0%

laSexta

Cine La niñera perfecta 92.000 3,5%

Fina y Digna se reencuentran en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

El regreso de Fina lleva a 'Sueños de libertad' a máximo mensual en share (15%)

'Aquí la Tierra' sube y destaca en la tarde de La 1 (+0,6)

'El diario de Jorge' sube y se mantiene como lo mejor de la tarde en Telecinco

La 1

Directo al grano797.000 9,7% Valle Salvaje749.000 10,5% La promesa874.000 12,6% Malas lenguas867.000 11,5% Aquí la Tierra1.205.000 13,4%

La 2

Saber y ganar609.000 6,6% Grandes documentales282.000 3,5% Maravillas inmortales de la Tierra Volcanes de Islandia 291.000 3,5% Animales extraordinarios de Australia263.000 3,5% Malas lenguas439.000 6,2% Sukha147.000 2,0% Trivial Pursuit215.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.297.000 15,0% Y ahora Sonsoles793.000 11,0% Pasapalabra1.642.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira613.000 7,6% Lo sabe, no lo sabe438.000 6,2%

Telecinco

El tiempo justo669.000 8,4% El diario de Jorge695.000 9,9% ¡Allá tú!836.000 9,8%

laSexta

Zapeando529.000 6,2% Más vale tarde451.000 6,3%

Mañana

'La hora de La 1' lidera pero cae casi cuatro puntos en siete días

'Espejo público' también cede tres décimas en una semana

'El programa de Ana Rosa' sube más de medio punto respecto al lunes anterior

La 1

La hora de La 1354.000 18,0% Mañaneros 360445.000 14,4% Mañaneros 360955.000 11,5%

La 2

Jardines con historia La Alhambra 20.000 1,7% Jardines con historia La Concepción 22.000 1,4% Belleza septentrional La vida en la costa 24.000 1,3% España pueblo a pueblo Peñíscola-Morella 35.000 1,8% Aquí hay trabajo27.000 1,3% La aventura del saber24.000 1,0% Stanley Tucci recorriendo Italia Crisol de culturas 25.000 1,1% Hoteles gourmet42.000 1,7% El western de La 2 Coraje, sudor y pólvora 100.000 3,0% El cazador122.000 2,0% El cazador248.000 2,7%

Antena 3

Espejo público313.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Gallineta con guisantes y almejas 852.000 17,7% La ruleta de la suerte1.592.000 21,2%

Cuatro

Love Shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Catalanes en la tele 25.000 1,8% Alerta Cobra Culpa 23.000 1,3% Alerta Cobra Fin de servicio 18.000 0,9% Alerta Cobra Alarma por novia 35.000 1,6% En boca de todos251.000 8,1%

Telecinco

La mirada crítica161.000 9,1% El programa de AR307.000 13,6% Vamos a ver340.000 9,9% El precio justo Cesta de la compra 610.000 8,9%

laSexta

Aruser@s: el humorning153.000 10,3% Aruser@s299.000 13,8% Al rojo vivo310.000 8,4%

Informativos

La sobremesa del lunes confirma el dominio absoluto de Antena 3 noticias 1, que no solo mantiene el liderazgo sino que lo amplía: sube +2,0 puntos respecto al mismo lunes de hace siete días, hasta el 23,9%, mientras encadena su mejor registro semanal reciente. En el extremo opuesto, 'Telediario 1' acusa un retroceso notable de -2,8 puntos, cayendo del 16,3% al 13,5%, lo que agranda la brecha con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano (-0,1 puntos), sin capacidad de reacción pero también sin hundirse.

En la noche, el movimiento más llamativo es la caída de 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde -0,5 puntos y se queda en el 8,0%, alejándose del 8,5% de la semana pasada. 'Antena 3 noticias 2' aguanta con una subida mínima de +0,1 puntos hasta el 18,7%, consolidando su ventaja sobre el resto. 'Telediario 2', en cambio, se mueve apenas en positivo (+0,2 puntos, hasta el 13,3%), insuficiente para recortar distancias con Antena 3 pero suficiente para no repetir el batacazo de la sobremesa.

La 1

Informativo territorial 1827.000 12,9% Telediario 11.281.000 13,5% Informativo territorial 21.076.000 11,7% Telediario 21.440.000 13,3%

Antena 3

Noticias de la mañana251.000 14,4% Antena 3 noticias 12.261.000 23,9% Antena 3 noticias 22.047.000 18,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1612.000 8,3% El desmarque cuatro 1488.000 5,2% Noticias Cuatro 2497.000 6,1%

Telecinco

El matinal86.000 6,6% Informativos Telecinco 15:00814.000 8,6% Informativos Telecinco 21:00869.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h627.000 7,4% laSexta noticias:jugones537.000 5,6% laSexta noticias 20h635.000 7,7%

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