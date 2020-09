Risto corta la entrevista a un médico negacionista tras insultar y hacer una peineta: "Como tu puta madre"

Momento tenso en 'Todo es mentira'. Un médico negacionista ha colgado en Internet un informe, firmado con su nombre, para que cualquier persona lo pueda imprimir, escribir su nombre y estar así exento de llevar mascarilla si la policía le pide el documento. Sin lugar a dudas, se trataría de un informe falso, pues el médico no está acreditando a qué pacientes se lo entrega, pues para él, nadie debería llevarla por el bien de su salud.

Antonio Castelo y Manuel Jesús Rodríguez, el médico negacionista, en 'Todo es mentira'

Manuel Jesús Rodríguez, el médico negacionista, expone que usar mascarilla afecta al sistema respiratorio, pues aumenta la frecuencia cardiaca y eso produce un trastorno. Por su parte, Julián Benito, neurólogo del Hospital 12 de octubre, se ha encargado de demostrar que esa declaración no tiene ningún fundamento y que es totalmente falso.

El negacionista está tranquilo porque cree que "la ciencia y la verdad están de mi parte" y, aunque reconoce que ha intentado quitar el informe de Internet y no ha podido, el programa le ha pillado a través de unas llamadas de que sigue explicando cómo pueden rellenarlo. A los que están interesados en tener el informe falso, el médico les dice que lo impriman y que de cara a la policía, no tendrá ningún problema si le pillan sin usar la mascarilla, a no se que te toque "el tonto de turno". Porque además, Rodríguez, informa de que "la pandemia ya ha acabado".

El negacionista pierde los papeles

Aunque el equipo de 'Todo es mentira' estaba destapando todas las falsedades que contaba el médico negacionista, este mantenía la compostura hasta que le incomodó un comentario de Antonio Castelo: "Es que Manuel es veterinario, eso lo explica todo". En ese momento, Rodríguez ya perdió los papeles y respondió al colaborador: "Sí, como tu puta madre" junto a una peineta. Risto Mejide cortó la vídeollamada de inmediato: "Pues hasta aquí ha llegado la conexión si esa es tu única defensa. Gracias. Adiós. Quitadlo de pantalla".