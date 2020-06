Risto Mejide, contra Abogados Cristianos por la bandera LGTB+: "Espero que mucha gente esté en su contra"

Risto Mejide vivió el lunes 29 de junio una de sus conexiones más tensas en 'Todo es mentira'. El presentador llamó a Polonia Castellanos, representante de Abogados Cristianos, para analizar la polémica querella que su organización ha presentado contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, por colocar la bandera LGTBIQ+ en el avatar de las redes sociales del cuerpo con motivo del Orgullo.

Mejide puso ejemplo otros motivos que la Guardia Civil ya utilizó en sus redes sociales. Una bandera de México, el lazo violeta por el 8M o el crespón negro por el luto oficial a causa del coronavirus. "El caso que estamos debatiendo es este, y no está permitido. Usted puede intentar llevarme por otras vertientes pero yo me han llamado para hablar de este tema y voy a hablar solamente de este, que está en contra de la ley", zanjó la abogada.

El presentador no se quedó callado ante la postura de la organización: "Están ustedes en contra de este caso... Espero que mucha gente está en contra de ustedes en este caso". Castellanos respondió ofendida: "¿Eso no es delito de odio?", pero Mejide no estaba dispuesto a consentir la falacia. "No, tener una opinión contraria a la suya no es delito de odio, es defender la integración y la diversidad", recalcó el catalán.

Dejando claro que "tienen todo el derecho del mundo a poner una demanda", Risto aseguró que su "esperanza" es que mucha gente se posicione contra Abogados Cristianos "porque creo que un país inclusivo, y los derechos y las libertades se han de defender desde toda las instituciones y que los que atacan esa defensa directamente deben tener mucha gente en contra".

"No somos equidistantes"

"Si hay una ley que defiende lo que usted defiende espero que esa ley acabe cambiándose, porque creo en un país en el que quepamos todos", defendió Mejide antes de despedir, aunque lo cierto es que ninguna ley prohibe modificar el logo de esta manera, tal como confirmaba Joan Miquel Perpinyà, periodista y ex Guardia Civil, el primero que se declaró abiertamente homosexual hace 18 años. "Gracias a los dos por darnos sus puntos de vista, aunque este programa, desde luego, no es equidistante en esta cuestión", reafirmó el presentador.