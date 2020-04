Risto Mejide denuncia insultos por su crítica al Gobierno: 'Yo no llevo ninguna camiseta, ese es el problema'

Durante más de un mes de confinamiento, Risto Mejide entendía que "con la que está cayendo, lo último que había que hacer era meter el dedo en el ojo al capitán". Sin embargo, el pasado jueves 16 de abril sembraba el debate con su cambio de postura ante la gestión de la crisis del coronavirus: "Todo eso cambia. Va ser distinto. Pensábamos que el capitán solo se ocupaba de llevarnos a buen puerto y ahora hemos descubierto que no", reflexionaba el presentador de 'Todo es mentira' sobre el papel del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Risto Mejide, en 'Todo es mentira'

Mejide se mostraba especialmente contrariado por la última encuesta del CIS: "Nos mean y dicen que llueve, como dicen en mi pueblo. Nos llama tontos y encima se ríe de nosotros", denunciaba el catalán sobre el presidente del centro, José Félix Tezanos, que se había negado a atender al programa. Todo a raíz de la polémica pregunta que, a su juicio, "está preparando la legitimidad para prohibir la libertad de expresión".

"En las últimas horas me han llamado de todo, personas y medios que se declaran de izquierdas me han llamado rata por abandonar este barco y medios de derechas me han llamado majadero", ha explicado este viernes Mejide. "Yo no vengo aquí con ninguna camiseta, ese es el problema. Cuando uno no se adscribe y no espera la ayudita y el chiringuito, seguramente se queda solo. No tengo problema. No vengo con camisetas azules o rojas, verdes o moradas... Yo vengo aquí con algunas certezas y muchas dudas", dejaba caer empezando con "una muy clara: que España es el país del mundo con el confinamiento más severo".

Según el presentador, "este confinamiento severo e indiscriminado no está funcionando", puesto que en los últimos 15 días se ha incrementado en "un 2,2% el número de fallecidos". En base a esos argumentos, ha vuelto a atizar a los dirigentes socialistas: "El Gobierno no sé si miente pero, desde luego, engaña", alertaba remarcando la "vergonzosa" pregunta del CIS "tratando de coartar la libertad de prensa y información". "El PSOE interpreta el CIS como le da la gana y ahí sí que miente", ha añadido Risto antes de zanjar su discurso: "Me ha llamado de todo, pero esto no va de izquierdas o de derechas, no es ideología. Con 20.000 muertos, esto es supervivencia".

Enganchón con Javier Ruiz

Más tarde, el presentador ha protagonizado un tenso intercambio de opiniones junto a Javier Ruiz. Risto ha argumentado que "con estos datos de contagiados y fallecidos, las medidas de confinamiento que ha tomado el Gobierno son tremendamente ineficaces", a lo que Ruiz ha replicado molesto, poniendo en valor la responsabilidad de la población: "No podemos transmitirle a la gente que lo que está haciendo no sirve para nada". "Díselo a ese 2,2% por cierto", apostillaba Mejide basándose en el repunte de las muertes en las últimas dos semanas.