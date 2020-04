La razón por la que Risto Mejide estuvo a punto de dejar 'Todo es mentira'

"Estuve a punto de no continuar presentando este programa". Así de sincero se ha mostrado Risto Mejide este miércoles 8 de abril en 'Todo es mentira'. El presentador se ha unido a la protesta pública de Jorge Javier Vázquez tras ser víctima de acoso virtual desde cuentas vinculadas a la extrema derecha, lo que en el caso de Mejide le hizo replantearse muy seriamente su continuidad en las tardes de Cuatro.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Todo a raíz de un fragmento del programa, grabado a finales de febrero, en el que Risto y parte de su equipo bromeaban sobre el "alarmismo" generado en torno al coronavirus. El problema es que ese vídeo fue difundido semanas más tarde y las críticas se cernieron sobre él acusándole de "reírse de los muertos". "Nosotros nos dedicamos a hacer humor de todo, pero de repente empezó a morir gente cuando antes había representantes de la OMS diciendo que no había por qué preocuparse", se ha defendido el presentador.

Risto Mejide burlándose, junto a su equipo de Todo es Mentira, del alarmismo que causaba el Coronavirus... tiene Coronavirus.

pic.twitter.com/Wyk19opVkI — Simbionte (@simbionte_vox) March 15, 2020

El vídeo se hizo viral y Mejide comenzó a recibir una cascada de menciones en Twitter, "más de 10.000 al día", ha explicado. Muy enfadado, ha confesado que estuvo a punto incluso de abandonar el programa: "Yo no soporto la indecencia. Sacaron de contexto esas palabras, fue trendig topic durante 17 horas... Tenía dos opciones: o hundirme y quedarme en casa para no molestar o hacer lo que hice, porque el productor de este programa me llamó y me dijo: ¿desde cuándo te has escondido tú?'".

Apoyo a Jorge Javier Vázquez

Mejide ha enviado un mensaje de apoyo a su compañero Jorge Javier Vázquez, que el día anterior había denunciado en 'Sálvame' una campaña orquestada por círculos cercanos a la extrema derecha. El modus operandi fue el mismo: descontextualizar un vídeo, en su caso incluso mezclar dos programas diferentes. "Todo mi apoyo porque es compañero y amigo, y porque en este programa también lo hemos sufrido todos. Como bien ha dicho Jorge, esta gentuza, les guste o no, no nos va a callar".