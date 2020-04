Risto Mejide denuncia el acoso de los "fachas fascistoides": "Son vergonzosos pero están muy desesperados"

Risto Mejide ha denunciado una "vomitiva y desesperada campaña de desprestigio" por parte de la extrema derecha. El presentador de 'Todo es mentira' ha sido blanco de las críticas estas últimas semanas por supuestamente mofarse del coronavirus en los albores de la epidemia en nuestro país. Todo a través de un vídeo manipulado al que "oh, sorpresa, le faltan los fotogramas clave", reclama el rostro de Cuatro.

"Una vez más, hay que distinguir a los miserables de los ingenuos. Los primeros engañan a los segundos recortando un vídeo le faltan los fotogramas clave: no, no había infectados entre el público -o mejor dicho, no se podía saber, como hoy- y sí, así nosotros demostrábamos lo que otros no paraban de decirnos", explicó Mejide adjuntando los dos vídeos, completos esta vez.

El catalán envió un contundente mensaje a los "fachas fascistoides que pretendéis callarnos con este tipo de trampas": "No nos vais a callar. Hoy, 28 programas después de este programa del que me siento muy orgulloso, hemos denunciado a estafadores de mascarillas, especuladores funerarios, aprovechados farmacéuticos y hasta colegios mayores que intentaron sacar tajada de la situación. Eh. Y lo seguiremos haciendo", asegura en su Instagram.

El presentador entiende que antes les movía la "responsabilidad de no alertar" al igual que ahora pretender denuncias las prácticas malintencionadas y delictivas de la gente intentando aprovecharse de la alarma sanitaria que vive España. Por eso, promete seguir "al pie del cañón haciendo un servicio público tan necesario como el de informar y entretener" y lanza un recado a los trolls de internet: "Son vergonzosos pero están muy desesperados. Y eso es muy buena señal".

El vídeo de la polémica

En el vídeo de la polémica, grabado al comienzo del programa del pasado 2 de marzo, Mejide y Marta Flich mantenían una conversación en el plató de 'Todo es mentira'. "Queremos enviar un mensaje de normalidad y tranquilidad y por eso hoy hemos invitado como público a una persona que tiene coronavirus, que está sentada aquí entre nosotros", relataba el presentador. "Yo quiero que tú y yo lancemos un mensaje de tranquilidad, y por eso te voy a proponer que durante la presentación abracemos uno por uno a todos los miembros del público", le comentaba a su compañera. Como se puede apreciar en el segundo vídeo, se trataba de una broma, pues no se había a nadie al menos con síntomas del virus entre los asistentes.