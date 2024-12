Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 5 de diciembre, Telecinco emitió una nueva cita de 'Demos. El gran sondeo', capitaneada por Risto Mejide. Como cada semana, el presentador abordó con su audiencia en plató temas de actualidad, entre los que se incluyó los numerosos comentarios que había suscitado el aparente cambio físico de David Bustamante en los últimos días. Un asunto por el que el catalán recibió una crítica en redes que no dejó pasar y decidió responder en directo, referente a su entrevista con Amaia Montero, en 2015, en el programa de Antena 3 'Al rincón de pensar'.

Amaia Montero y Risto Mejide en 'Al rincón de pensar'

En un momento de la emisión, el presentador hizo referencia a los comentarios que los espectadores de 'Demos' estaban compartiendo en redes, entre ellos,. Fue entonces cuando Mejide señaló la observación de un usuario llamado "Burbuja 2.0": "Me comenta que yo, efectivamente,".

"Es cierto, es verdad, y es una entrevista de hace diez años", concedió Mejide, a raíz de un comentario en el que el espectador señaló "la hipocresía de Risto". "No se llama hipocresía, Burbuja. Jamás pensé que diría esto", se detuvo el presentador, con cierto tono de humor, antes de mirar a cámara para dirigirse en concreto al espectador que lo había criticado. "Burbuja, no se llama hipocresía. Se llama madurar. Es una pregunta que hoy no haría", contestó el catalán, despertando un aplauso entre todos los presentes.

"Has engordado. ¿Por qué?"

La respuesta de Mejide se producía casi diez años después de su entrevista con Amaia, donde abordó su cambio físico de una forma peculiar. "Esta es la prueba de fuego de esta conversación: tu peso", planteaba el catalán, ante lo que su invitada quiso saber "a qué te refieres". "Has engordado. ¿Por qué?", planteó Mejide, sin rodeos, a una Amaia que, en un principio, no supo qué responder antes de apuntar que "soy como un yoyó, pero de siempre he sido así".

Lejos de dejar ahí el asunto, el presentador quiso saber si tenía "razones" para su cambio, como estar "psicomatizando una situación difícil en tu vida, que te abandonas". "Puede ser. No digo que esté relacionado, pero nunca he sido una chica superdelgada", aseguró Amaia. "No, pero si nadie habla de que tengas que ser anoréxica", matizaba Mejide, en un momento que, de hecho, se hizo viral a comienzos de 2023, despertando una ola de críticas hacia el catalán por sus comentarios gordófobos.