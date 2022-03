'Todo es verdad' emitía un programa especial dedicado al líder ruso bajo el nombre "Los testigos de Putin". Tras el comunicado de la Unión Europea de prohibir la difusión de Russia Today y Sputnik, dos medios rusos financiados por el Kremlin, el formato liderado por Risto Mejide habló sobre la libertad de información. El programa contó con distintos invitados, entre ellos, el periodista ruso Victor Ternovsky, del medio Sputnik.

Mejide ponía sobre la mesa su sorpresa antes las declaraciones del joven sobre la libertad de prensa: "Donde no hay libertad, no puede haber libertad de información". El invitado aseguró que "no le parece el mejor momento para hablar sobre libertad de prensa", después de lo que están "sufriendo" los medios rusos en la Unión Europea.

Victor Ternovsky, en 'Todo es mentira'

Ternovsky mostró su enfado después de que otra de las invitadas, la ciudadana ucraniana Olga Tarnovska, asegurara que el periodista estaba "cumpliendo al pie de la letra" las órdenes de Putin a sus medios de comunicación. El ruso intentó explicar que la verdad "es la primera víctima en cualquier guerra", pero tropezó en su explicación. El invitado entrecomilló la invasión rusa que está ocurriendo en Ucrania, algo que hizo estallar al presentador.

"Víctor, perdóname, es que hay cosas que a mí ya me ofenden. ¿Poner entre comillas la invasión rusa? ¡Cómo que comillas!", exclamaba. Ternovsky, en un intento de defenderse, agregó: "Ustedes deberían haber hablado sobre ese conflicto desde el año 2014, que dura ya 8 años", decía.

"El hecho de que hubiésemos hablado o no en 2014 sobre este conflicto no nos invalida para decir que esto que está ocurriendo hoy es una invasión con todas las letras. (...) Si usted realmente se piensa que es periodista poniéndole una comillas a algo que estamos viendo con nuestros propios ojos es que usted no ve la realidad, o le han dicho que no la vea", sentenciaba Mejide.

¿Se está contando la verdad en Rusia?

Sputnik ha sido catalogado como "una maquinaria de guerra propagandística al servicio del Gobierno". Acusaciones que indignaban al periodista del medio ruso: "Colegas, estáis alimentando una postura muy cómoda. 'Víctor no dice lo que opina, cumple las órdenes...'", decía.

Ternovsky tampocó dudo en lanzar una tremenda acusación: "Tenemos que entender el por qué de la situación, tenemos que ver todo el contexto. ¿Por qué usted no habla sobre cómo ve injustamente Rusia la invasión de la OTAN que está tocando ya las fronteras de Rusia?", atizaba.