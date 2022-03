La reportera Sol Macaluso permanecerá en Ucrania y aclara el futuro de la hija de su guía

El 28 de febrero, la periodista Sol Macaluso sorprendía en 'El programa de Ana Rosa' con una emotiva intervención en la que confesaba que su guía le había pedido que se llevara a su hija de Ucrania. La historia cambió de rumbo al día siguiente cuando, tras mucho pensar, Macaluso confesó en una nueva conexión que había renunciado a abandonar el país para seguir informando sobre la guerra, mientras que la menor ya estaba a salvo fuera de las fronteras ucranianas con una de sus compañeras.

Ana Terradillos habla con Sol Macaluso en 'El programa de Ana Rosa'

"Ayer nos rompiste el corazón cuando hiciste esa entrevista con Patricia Pardo y, llorando, contabas la demanda que te había hecho tu guía de llevarte a su niña. Probablemente es una escena que se está repitiendo en muchos puntos de Ucrania", comentó Ana Terradillos. "Ante todo, quiero pedir perdón por la emoción. Lo intenté hacer lo más profesional que pude, pero en estos momentos es todo muy sensible y es inevitable expresarlo", confesó la reportera, ante lo que la presentadora apuntó que "dice mucho de ti". "Quiero llevar tranquilidad, porque hay muchos mensajes preguntando por Danna", prosiguió la argentina, sobre la hija de su guía, quien dejó claro sobre ella que "está con una compañera de nuestro equipo de trabajo que se la va a llevar a Barcelona. Están ahora de camino a Varsovia, en Polonia".

"Me iba a ir yo con ellas, pero estuve todo el día en una encrucijada y he decidido quedarme trabajando en el país un tiempo más", confesó Macaluso, ante el orgullo de Terradillos. Tiempo después, la periodista volvió a intervenir para hablar con Pardo, momento en el que la presentadora, ante su cercanía con la frontera con Polonia, quiso saber si abandonaría el país. "No lo tengo claro. Ayer me iba a ir y he decidido quedarme por el compromiso que tengo ahora con la profesión y, sobre todo, con Stefan, mi camarógrafo que me dio este regalito de Ucrania", declaró Macaluso, mostrando un colgante con "el escudo y la bandera de su país, con los colores de la misma". "Uno crea un lazo tan fuerte que al final que mientras se pueda seguir aquí informando, estaremos", afirmó la argentina.

"Eres todo un referente en esta guerra"

"No sé si es muy profesional por mi parte, tendría que ser un poco más objetiva como dice la teoría de nuestra profesión, pero después de tanto tiempo aquí, de lo que ves y de lo que experimentas en primera persona de lo que está sufriendo la gente, es que no te queda otra cosa que empatizar", reflexionó Macaluso. Unas palabras a las que Pardo no dudó en responder a su favor: "yo creo que no está reñida una cosa con la otra. Creo que puedes hacer una crónica objetiva y brillante, como siempre haces y, por otro lado, mostrar a los espectadores tu sentir, tu experiencia en primera persona. Y yo creo que es lo que más ayuda a comunicar, lo que más llega a la gente". "Eres ya todo un referente en esta guerra por tu manera de contarlo", aseguró la presentadora, ante una agradecida Macaluso, quien quiso aclarar que Danna era una joven de diecisiete años que "esta noche estará en Barcelona con Martina, una chica de nuestro equipo". "Así que será recibida con mucho cariño por parte de nuestro equipo y la familia de Martina", concluyó la reportera.