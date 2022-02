El chef José Andrés reparte alimentos a los refugiados en la frontera con Ucrania

Tal y como cuenta el chef, se encuentran a temperaturas bajo cero y no para de llegar gente.

José Andrés

José Andrés no solo es uno de los mejores chefs del mundo (y más televisivos), sino que también es una persona concienciada y solidaria que ayuda allá donde se le necesite. En el año 2010 fundó World Central Kitchen. "Donde haya una lucha para que la gente con hambre coma, allí estaremos", tiene como eslogan esta organización que, como no podía ser de otra manera, se ha desplazado ahora mismo hasta la frontera con Ucrania, por donde muchos ciudadanos están teniendo que huir tras el ataque de Rusia al país.

El propio chef se encuentra allí, donde ha acudido con un camión repleto de cajas de alimentos para repartir comida a todos los que pasan por esa zona. No para de llegar gente a esa zona, por lo que toda ayuda es necesaria, y más con un ambiente gélido. A través de sus redes sociales, José Andrés ha contado cómo es la situación estando allí presente.

"Gente del mundo... ¡Hago este reportaje desde la frontera con Ucrania! Este es uno de los lugares donde World Central Kitchen tiene comidas calientes. Tenemos temperaturas bajo cero esta noche y me encuentro con tantos refugiados, familias que están escapando y no saben qué será lo siguiente... ¡Haremos todo lo posible para no decepcionarlos!", escribe junto al vídeo.