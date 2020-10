Risto Mejide y su petición a Pedro Sánchez: "Que nuestro presidente lleve la bandera de España con orgullo"

"Hay cosas que nos indignan" comenzaba diciendo Risto Mejide en la entrega del martes 13 de 'Todo es mentira' antes de decir qué es eso que tanto le molesta: "Que nuestra bandera, la bandera de todos, se la hayan apropiado solo algunos. Además, normalmente, como argumento en contra de los otros". El presentador no entiende la razón y pregunta directamente a los espectadores por qué, si es la bandera de todos.

Risto Mejide en 'Todo es mentira' y Pedro Sánchez

Él cree que hay una razón clara de por qué está ocurriendo esto: "Igual el origen del problema está en el Presidente del Gobierno", sentencia, para a continuación dar un ejemplo: "¿Os habéis fijado en el pin que lleva en todas sus comparecencias? No es el pin de la bandera de España, de su país, la que nos representa a todos. Es el pin de la Agenda 20/30, una cosa que está muy bien, pero no es de nuestro país".

Mejide no sabe si la razón por la que el presidente no luce su bandera es porque se avergüenza, aunque matiza: "Queremos no pensar que esta es la confirmación que se ha adueñado de la bandera un sector". Por ello, tiene una petición clara para Pedro Sánchez: "Desde aquí reivindicamos la necesidad de que nuestro presidente lleve la bandera. Y que la lleve con orgullo". ¿Lo conseguirá?

La reacción de los colaboradores

En el momento que Risto Mejide ha hecho esta petición, Marta Flich y el resto de colaboradores comentaban que seguro que lo logra por lo persistente que es. Antonio Castelo, por ejemplo, lo tuvo claro: "Si yo soy Sánchez, solo para que no me des la chapa con lo cabezón que eres, mañana salgo con la cara pintada de la bandera de España.