Risto despeja las dudas y reaparece en 'Got Talent España': "Lo que se empieza se acaba"

Durante la última semana, una gran incógnita ha rondado en la cabeza de todos los seguidores de 'Got Talent España'. En la última gala de las audiciones de la quinta edición, Risto Mejide sembró el pánico asegurando que ya estaba cansado y que seguramente esa fuera la última vez que estaría en el programa. Tanto espectadores como equipo del formato dudaban si volvería o no, al menos para terminar la temporada y no dejar al resto de los miembros del jurado toda la responsabilidad.

Risto vuelve a 'Got Talent España'

Al inicio de la primera gala en directo, hemos visto como Dani Martínez cogía su coche e iba a casa de Risto a pedirle que regresara. Su sorpresa ha comenzado cuando ha llegado y se ha encontrado a Paz Padilla y a Edurne junto a Santi Millán allí. Los cuatro han vuelto al plató, sin el catalán, y en el viaje de regreso Martínez ha mostrado su indignación bromeando con que es el único al que Risto no le ha cogido el teléfono en toda la semana.

Una vez en Telecinco, el conductor ha dado comienzo a la primera semifinal y ha presentado a los jueces. Y, como era de esperar, Mejide no ha salido con ellos. Pero, segundos después, aplausos han comenzado a sonar al final del plató y, cuando la cámara ha enfocado a ese punto, Risto ha comenzado a hablar para explicar el porqué se su reaparición. "Os creíais que os ibais a librar de mí", ha dicho, para después añadir que "hay que dar una lección a todo el mundo porque lo que se empieza se acaba".

Novedad en semifinales

La penúltima fase del talent show de Gestmusic trae una novedad con respecto a las ediciones anteriores. Durante todas las semifinales y en la final, los espectadores pueden votar un máximo de cinco veces por noche y de manera gratuita a sus favoritos a través de una app oficial. Además de esta opción, la aplicación también ofrece juegos de conocimiento sobre el formato o un botón rojo que pueden pulsar para llegar a sentirse como lo hacen los miembros del jurado cuando quieren que se detenga una actuación.