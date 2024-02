Roberto Arce y Marta Reyero ('Noticias Cuatro'): "Nuestra misión es informar con independencia y sin sesgos"

Por Alejandro Rodera |

La oleada de cambios en la sección de informativos de Mediaset ha dejado muchas novedades, pero si hay un rincón que se ha mantenido inalterable ha sido el de los fines de semana en Cuatro. Ni siquiera la cancelación de 'Noticias Cuatro' hace un lustro resquebrajó el tándem formado por Marta Reyero y Roberto Arce, que por aquel entonces ya llevaban cinco años trabajando mano a mano, y ahora, con el regreso de la marca, se ha mantenido una apuesta que ha demostrado ser ganadora durante todo este tiempo.

"Es un orgullo que en esta nueva etapa tanto Juan Pedro Valentín como Paco Moreno hayan pensado, ''. Es un espaldarazo muy importante al trabajo que hemos estado haciendo", resalta Reyero, que lleva ligada a la cadena roja desde su nacimiento en 2005, en un encuentro con los medios. "porque creíamos que nuestro público nos era fiel por lo que habíamos hecho hasta entonces", añade Arce, subrayando la diferencia entre aquella etapa y la que han asumido ahora: "Intentamos hacer lo mismo que hacíamos pero más solos, y".

"La marca 'Noticias Cuatro' es una marca de prestigio en la información. Es una pena que desapareciera y está muy bien que vuelva. Espero que nos ayude, pero creo que influyen muchos factores y lo importante es no perder a tu audiencia y no serle infiel. No hacer locuras para que la audiencia aumente, porque se puede ir", apunta Arce.

Marta Reyero y Roberto Arce junto al resto de presentadores de 'Noticias Cuatro'

Las particularidades del fin de semana

Más allá de marcas y recursos, lo que se ha preservado en todo momento es la confianza interna de un equipo que, sin ser ajeno al resto de la cadena, sí realiza su trabajo en un ambiente diferente como es el del fin de semana. "Estoy muy a gusto y muy contenta con el equipo. Eso se ha mantenido casi inalterable desde hace diez años o incluso antes. Trabajar con esas personas es un lujo y, aunque me podría adaptar a cualquier situación y horario, reconozco que estoy muy satisfecha con lo que hemos podido hacer en estas temporadas, y a partir de ahora más todavía", asegura Reyero.

En cuanto a esas diferencias entre el contenido informativo que se genera de lunes a viernes y el que se confecciona los sábados y los domingos, Arce esgrime su punto de vista: "En el fin de semana tenemos más tiempo para contar todo lo que pasa en el fin de semana y contar con más tranquilidad y orden, al ser una edición más sosegada, algunas cosas muy espinosas de la actualidad que te han atropellado durante la semana. Mucha gente quiere que se lo reordenes un poco o se lo recuerdes. Eso lo podemos hacer porque hay reporteros que empiezan el jueves y pueden resumir y reordenar".

La nueva (y polarizada) era

Donde sí se ha notado un cambio notable es en el clima social, cada vez más crispado. "El problema actual quizá sea una excesiva polarización y medios demasiado enfocados en dañar al rival. Lo que falta es una información un poco más ordenada y medios que no se basen solo en la opinión, aunque la opinión también es fundamental. Pero nuestra misión es informar con independencia y sin sesgos", reconoce Arce.

"En un mundo tan polarizado todo el mundo sospecha de todo el mundo, pero tenemos que ganarnos la credibilidad entre esa gente que se pregunta por qué debe ver un informativo", apuntala el periodista madrileño, que sentencia con una declaración de intenciones aplicable a las metas que pretende alcanzar 'Noticias Cuatro': "Lucho todos los días por no dar una información sesgada y por no ser correa de transmisión de nadie, porque me va la vida en ello. No soporto la presión del poder político y me gusta ser un vigilante. A partir de ahí, si transmito esa credibilidad o no, no lo sé, pero le pregunto al que no se fía de nosotros: ¿de qué te fías tú? Y evalúa si de lo que te fías al final son datos objetivos. Si lo que quieres es opinión e ideología, entonces no podemos hacer nada".