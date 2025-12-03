Roberto Leal: "Me interesa que mi madre no acabe con sus miedos para que haya más 'Nos vamos de madre'"

Por Alejandro Rodera |

Roberto Leal está en uno de sus mejores momentos. Cada tarde arrasa con 'Pasapalabra', que ya ha superado el mayor bote acumulado de su historia, y también presenta 'El desafío' en Antena 3. De este modo, se ha convertido en uno de los grandes rostros de Atresmedia y, como no podía ser de otra manera, no quiso perderse el Atresplayer Day de Gran Canaria.

Durante ese evento, que él mismo presentó el sábado 29 de noviembre, tuvo la oportunidad de anunciar su nuevo proyecto, 'Nos vamos de madre', que supone una nueva colaboración con su madre, Mercedes Guillén, tras 'Casafantasmas'. Sin embargo, en esta ocasión su alcance no se limitará a la plataforma de pago, ya que el reality de viajes también se podrá ver en Antena 3 en enero. Y acerca de ese lanzamiento (y del duelo entre Manu y Rosa) hemos podido hablar con Leal y Guillén.

Roberto Leal y Mercedes Guillén en el cartel de 'Nos vamos de madre'

¿Cómo es trabajar madre e hijo?

Roberto Leal: Bueno, al final es un regalo. Es pasar mucho tiempo con la persona que mejor te conoce del mundo y para mí también ha sido un descubrimiento, porque hemos pasado muchos momentos de sentarnos a charlar, a veces delante de cámara y otras no, y normalmente no nos sentamos a hablar con nuestros padres, no tenemos ese tiempo o no queremos sacarlo. Y yo creo que con la excusa del programa he descubierto una nueva Mercedes, una valiente, además. Ahora se quiere apuntar a parapente y esas cosas muy modernas.

¿Cómo es vuestro nuevo programa?

RL: Es un viaje por cuatro ciudades del mundo, en este caso europeas, en el que la excusa es el viaje, algo físico, pero hay una capa emocional que es la manera de conocerla a ella y de superar sus miedos a la altura, la velocidad... A enfrentarse a todas esas cosas con setenta años recién cumplidos. Es una valiente. Se ha enfrentado a cosas que yo pensé que mi madre a lo mejor no me iba a durar los cuatro capítulos, pero afortunadamente las ha superado y, por encima de todo, es algo muy divertido. Es un programa para reírse, muy familiar.

¿Y para ti también es un regalo tener otro programa, aparte de 'Pasapalabra', que es el gran éxito de la cadena?

RL: También tengo la suerte de estar en 'El desafío', que además se estrenará en breve, y ahora viene esto, que al principio era un proyecto que habíamos pensado para Atresplayer, pero la cadena ha querido apostar por él. Les ha gustado y yo estoy feliz de que también vaya en abierto porque evidentemente va a llegar a más gente. Pero bueno, ha sido una bonita sorpresa para nosotros y estoy más feliz por ella que por mí.

¿Cómo estás viviendo el momento de 'Pasapalabra' con Manu y Rosa jugándose el mayor bote de la historia?

R: Increíble. Me paraban aquí en Gran Canaria por la calle, que yo iba con una mochila, y me decían que si llevaba el bote dentro, y yo, "Señora, no lo llevo, que es gigante". Son dos concursantes que, sobre todo, sirven de inspiración a mucha gente joven, porque son jovencísimos. Y nada, llevo ya con uno un año y medio y con la otra un año, así que paso más tiempo con ellos casi que con mi familia a veces. Entiendo que estará el caer el bote, pero de momento se han quedado a 24.

¿Cuál es tu relación con ellos?

RL: Muy buena. Más allá del programa no la tengo, pero bien. Cuando pasas tanto tiempo con alguien como ellos, que como te digo ya es año y medio, al final conoces cositas que quizás no se ven en la tele: sus miedos, sus días buenos y malos, los estreses de sus días de trabajo... Tienen una vida más allá de 'Pasapalabra', pero yo estoy encantado con los dos.

Roberto Leal y Mercedes Guillén en el Atresplayer Day 2025

Mercedes, ¿cómo es Roberto como jefe y compañero de programa?

Mercedes Guillén: Como hijo, buenísimo, no tengo nada que decir de él. Al revés, todo es bueno. Como jefe, creo que yo soy un poco más la jefa que él. Me mandaba, pero yo hacía poco caso, pero al final he tenido que hacer todo lo que me ha dicho.

RL: Lo bueno del programa es que ella va sin guion y creo que esa es la libertad. Cuando hicimos 'Casafantasmas', nos metíamos en una casa y tal, pero ella sabía a lo que iba. Este programa creo que le ha dado más miedo todavía que 'Casafantasmas', porque se ha enfrentado a cosas reales que no ha visto venir. Entonces, la vamos a ver en toda su esencia.

¿Y ya tenéis ideas para una siguiente temporada?

RL: Vamos a arrancar esto, que para nosotros ha sido una sorpresa, y ya veremos. Ojalá funcione y, si no funciona, pasamos a otra cosa, pero esto ya no se lo quita nadie a ella.

¿Te ha ayudado el programa a superar los miedos?

MG: Bueno... He hecho todos los desafíos, pero algunos de los miedos siguen ahí.

RL: A mí me interesa mucho que no acabe con sus miedos precisamente para que haya una segunda temporada, si no al final no va a haber oportunidad, así que ojalá se vaya quitando los miedos, pero muy poco a poco.

Y si no siempre le quedará 'El desafío'.

MG: No, no, no. No des ideas.

RL: Ese sería el cierre perfecto ya.