Por Alejandro Burrueco Marín |

Jorge Javier Vázquez es el presentador de 'Supervivientes All Stars' y, aunque durante las galas trate de mantenerse imparcial, fuera de estas deja clara su enemistad con Olga Moreno, actual concursante de la edición de "leyendas" tras su victoria en 2021. El pasado domingo 30 de junio Vázquez publicó un vídeo en redes sociales haciendo campaña en contra de Moreno junto a Rocío Carrasco, aunque sin dar nombres.

Jorge Javier Vázquez y Rocío Carrasco en 'Sálvame' antes del estreno del documental

En el vídeo,. "Oye, ¿pero qué hacéis?", pregunta Vázquez sobreactuando mientras que ellas tienen la mirada fija en el móvil. "¡Votar!", responden las dos al unísono. Es entonces cuando el presentador del reality les hace una aclaración: "". "", saltan Carrasco y Dueñas.

El vídeo coincide con la segunda nominación de Olga Moreno, después de que se salvase tan solo con un 0,2% de votos por encima de Adara Molinero, que se convirtió finalmente en la primera expulsada de la edición. En el vídeo no se menciona para qué votan, ni a quién, pero la presencia de Vázquez y Carrasco han dejado claro a quién se dirigen, desatando la polémica. Carrasco estaba presentando el musical tributo a su madre en Madrid, en el que Anabel Dueñas interpreta a Rocío Jurado, y era en los camerinos donde se reencontraba con el presentador.

?????? ¡ATENCIÓN!: Jorge Javier aclara su vídeo con Rocío Carrasco y Anabel Dueñas tras el revuelo. pic.twitter.com/ArB9aDq8Xo — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) July 1, 2024

Jorge Javier Vázquez bromea con la situación

Tras la polémica, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado a través de su Instagram con una disculpa repleta de ironía: "Estoy consternado, el story que habéis visto con Anabel Dueñas, con Rocío Carrasco y conmigo no es lo que parece. Me hackearon el móvil unos turcos y lo que habéis visto es fruto de la Inteligencia Artificial, siento el revuelo que se ha armado". Vázquez cerraba con una referencia a 'Paquita Salas': "El asunto ya está en manos de Noemí Argüelles para que no vuelva a suceder".