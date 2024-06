Sofía Suescun acusa a Olga Moreno de ser "la reina de las víctimas" en 'Supervivientes All Stars'

Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' inauguró oficialmente sus citas de 'Tierra de nadie' la noche del martes 25 de junio, en la que se mostró uno de los primeros rifirrafes entre Sofía Suescun y Olga Moreno. Un conflicto que las dos abordaron en directo, momento en el que ambas volvieron a enfrentarse a causa de las acusaciones que la pamplonesa había lanzado contra la sevillana al salir en defensa de Abraham García.

Olga y Sofía reviven su disputa en directo en 'Supervivientes All Stars'

, confesaba Moreno, sobre la nominación directa de Abraham como primer líder de la edición. La sevillana señaló de su compañero que "ha pasado todo este tiempo conmigo", momento en el que Suescun decidía intervenir. "Entonces,", acusó la navarra. "No soy ninguna víctima y no empecemos", replicó la aludida, a quien Suescun definió como "la reina de las víctimas" antes de señalar sobre Abraham que ", cuando es un chaval que ha estado encima de todos".

"Te gusta mucho y es tu papel que siempre le has tenido, en el que te has sentido cómoda", insistió Suescun, sobre la postura de "víctima" de Moreno, a quien tachó de "experta en dar la vuelta a las historias toda tu vida, déjalo ya". "¿Hablamos del pasadito? ¿Hablamos?", lanzó la sevillana, ante lo que la aludida aseguró que "mi pasado está muy limpio y estoy muy conforme con lo que he hecho. No creo que tengas la conciencia muy tranquila", algo que Moreno contradijo, aunque se negó a "hablar del tema". "Te estoy hablando de lo que se ha mostrado en España, que has quedado retratada. No sé que más tengo que saber, pero con lo que sé, me es suficiente para saber el papel de víctima que siempre has querido tener", defendió Suescun.

"Lo estabas poniendo de traidor"

Ambas concursantes revivieron dicho encontronazo en directo, momento en el que Moreno subrayó que "no me considero ninguna víctima" y dejó "bien claro que me ha sorprendido que me votase Abraham, pero que lo entiendo". "Sofía, el pasado vamos a dejarlo en el pasado y vamos a centrarnos en 'Supervivientes', que para eso estamos aquí", lanzó además la concursante, despertando un aplauso en plató que no le pasó desapercibido a su compañera. "Un aplauso para ti. Simplemente estaba defendiendo a mi compañero, me estaba pareciendo una traición en toda regla. Lo estabas poniendo de traidor", argumentó la navarra.

La concursante prendió así la mecha de una breve disputa con Moreno en la que insistió en acusarla de señalar a Abraham "de una forma decorada, que se te da muy bien". "No te quieras agarrar a ningún pasado que ese es tu problema, no quieras manipular la situación", añadió Suescun. "Lo has sacado tú, yo no estoy manipulando", replicó Moreno, cuyas lágrimas ante Abraham, cuando ambos lo aclararon todo, no convencieron en absoluto a su compañera, sino que reafirmaron su teoría. De esa forma, aunque ambas recalcaron la buena convivencia que habían mantenido, a pesar de ese puntual choque, tanto Moreno como Suescun dejaron clara su distancia mutua.