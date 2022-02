Rocío Carrasco, tajante sobre Rocío Flores: "Vamos a dejarla a un lado"

Además de anunciar una pieza audiovisual basada en 48 folios escritos por Rocío Jurado donde contaba sus vivencias con Antonio David Flores, especial que se va a poder ver el viernes 18 de febrero de 2022 en la cocina de 'Montealto', Rocío Carrasco ha aprovechado su visita a 'El programa de Ana Rosa' para abordar varias polémicas y contestar a las últimas declaraciones realizadas por varios integrantes de su "familia mediática", tal y como ella los ha llamado.

Rocío Carrasco y Rocío Flores

"A mí me encantaría reescribir mi historia. Si la pudiera reescribir, mis hijos, hoy por hoy, estarían conmigo. No hubiera cometido algunos errores que cometí", empezaba diciendo Rocío Carrasco. "Cometí el error de dar la custodia compartida a un psicópata", se sinceraba la colaboradora, admitiendo que nunca debería haberlo hecho y que incluso su madre le advirtió de que era un error lo que estaba haciendo.

Tras esto, Joaquín Prat le ha preguntado sobre su hija Rocío Flores, la cual acude de forma habitual al programa. "Para mí no es un plato de buen gusto. Del episodio se sigue hablando y lo único que genera es dolor, para ella, para mí, para todos. A mí me supone volver a revivir lo mismo", explicaba, refiriéndose a lo que ocurrió en 2012 y que supuso un antes y un después en su relación madre-hija.

"A mi hija la voy a dejar a un lado. Vamos a dejarla a un lado. Yo no estoy capacitada ni emocional, ni médicamente, ni personalmente para dar pasos que se me piden a continuo ni para responder preguntas que se me preguntan a diario", respondía tajante, dejando claro que no iba a entrar a valorar ni a hablar más sobre su hija. Una vez abordado este tema, el presentador del club social le preguntaba también por un posible acercamiento con Gloria Camila.

Rocío Carrasco, en 'El programa de Ana Rosa'

"De tener que darse, hay que darle mucho tiempo. Tengo que recomponerme, tengo que seguir trabajando en mí, he salido de bajo tierra y he empezado a vivir y he dejado de malvivir hace seis meses y necesito unos tiempos. Estoy mejor, pero no estoy del todo, me queda. (...) Esa conversación con Gloria llegará en el momento en el que yo esté preparada", comentaba la hija de Rocío Jurado, asegurando también que "la verdad documentada" de la que se estaba hablando sobre José Ortega Cano "le va a hacer mucho daño".

Defiende a Fidel y desmiente a Ortega Cano

El presentador del programa también ha querido saber por qué se está poniendo el foco en Fidel Albiac y Carrasco ha respondido de forma muy clara. "El foco en Fidel se pone porque es el efecto espejo, el ser ha ido minando y creando un caldo de cultivo donde ha puesto el foco en Fidel para que no se pusiera en él, y todo lo que él ha hecho lo ha puesto en Fidel como si lo hiciera Fidel", aclara la colaboradora de televisión. "Me he tirado 20 años escuchando versiones e historias que no tienen nada que ver con la realidad, no es que diste, es que no son reales", sentenciaba.

Tras esto, Joaquín Prat ha dado paso a un vídeo donde se ha recordado cómo José Ortega Cano afirmaba que Rocío Carrasco le había echado de su casa, cosa que ella ha desmentido. "Nunca ha sucedido, esa albacea se encarga de cumplir la voluntad de mi madre. Mi madre es la que decide que en esa casa no se quede a vivir José Ortega Cano", decía, defendiéndose de dichas acusaciones.