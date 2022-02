El periodista Tino Torrubiano se dispuso a mantener una conversación telefónica con Amador Mohedano, personaje en el ojo del huracán, donde el hermano de Rocío Jurado habló sobre distintos miembros del clan que lleva su apellido por nombre. El paparazzi acudió a 'Sálvame naranja' para enseñar el contenido de la entrevista, en la que el andaluz se pronunció sobre el conflicto con Rocío Carrasco.

Amador Mohedano y Rocío Carrasco

Mohedano volvió a hablar por uno de los temas más polémicos y que es también objeto de conflicto en la familia: la herencia de Jurado. "Cuando el testamento dice lo que dice, pues lo que ha dicho y ya está. Ahora, cuando te toca una albacea como nos tocó a nosotros, que quería barrer nada más que para Rocío Carrasco, eso no es lo que dice el testamento", comenzaba su testimonio.

En palabras de Amador Mohedano, el inspector de Hacienda le reconoció a él y a su cuñado, José Antonio Rodríguez, que los estaban engañando, por lo que decidieron reunirse con ella: "Ella apareció con su abogada", narró. Además, contó que ambos le trataron de explicar, pero, "ella, en un momento, se levantó, se puso de pie con la abogada y dice: 'Buscaos la vida'. Nos mató", sentenció.

Por otro lado, Mohedano confirmó que había seis meses para ponerse de acuerdo con la herencia. "Cuando nos faltaba un día para los seis meses, a mí me llamó mi albacea: 'Si no os ponéis de acuerdo, mañana voy y lo doy todo en Hacienda'. Yo creo que la albacea se llevaría algún dinerito bajo cuerda por algún lado", sembraba la duda. "¿Que me demuestran que es mentira? Pues me meto la lengüita en el culo, pero no me lo van a demostrar", decía, muy tajante.

Amador Mohedano se posiciona a favor de Antonio David Flores

Amador Mohedano se pronunció sobre el conflicto entre su sobrina y Antonio David Flores. Amador se pronunció sobre el escalofriante testimonio de Carrasco, en el que confesó los supuestos malos tratos de su exmarido: "Al no estar informados, es como el que no ve. Me he enterado más que nada por lo que ella ha dicho en la serie".

"Si yo tengo un problema de este tipo, me gustaría informar a mi familia", decía, en lugar de mostrarle su apoyo. Después de asegurar que "Rocío siempre ha sido muy despegada", siguió posicionándose. "¿Manipulación? Pff, ¿qué les vas a decir?: 'Tú cuando vayas allí o cuando estés en la casa di que tu madre es muy mala'. Pues no me lo creo", atizaba.