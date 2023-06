Por Fernando S. Palenzuela |

Hace unos días, Rocío Flores acudía a un evento en el que ejercía la función de presentadora de tal y, además, le entregaba un premio a Gloria Camila. Allí fue entrevistada por la prensa, donde se sacó a relucir que Rocío Carrasco había organizado días atrás un homenaje a Pedro Carrasco. Las palabras que la hija de Antonio David Flores pronunció sobre su abuela han acabado por viralizarse.

Rocío Flores

Flores aseguraba que no había sido invitada a dicho homenaje, celebrado en Olosna, en Huelva, localidad natal del boxeador. "Para mí mis abuelos van por bandera y me hubiese encantado que esto hubiera pasado hace muchísimo tiempo.. Me alegro y yo me he enterado por las redes sociales", confirmaba, asegurando que le hubiera encantado ir, pero que: "No voy a ir a un sitio donde no se me quiere".

Sin embargo, la gran polémica que ha sido recogida por las redes sociales ha recaído en la comparativa realizada entre sus abuelos: "Realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo. Mi abuela era cantante, era la más grande, todo estupendo, del mundo del corazón, pero como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, Europa, 20.000 veces...", soltaba Rocío Flores ante Chance, dejando en un segundo lugar el papel que Rocío Jurado ha desempeñado en la cultura española y en la música a nivel internacional.

¿Qué diría su abuela?

En otro punto de la entrevista, Rocío Flores era preguntada por qué diría Rocío Jurado de estar entre ellos y si "mandaría a la mierda" a la familia. "Probablemente a unos más que a otros", respondía con total convicción y dejando entrever que ella saldría beneficiada. "Si mi abuela estuviera viva y si mi abuelo estuviera vivo [...], nada de esto hubiera pasado, pero nada es nada, de principio a fin, no solamente estos dos años atrás. Me refiero a un recorrido enorme por parte de todo el mundo".

Los periodistas comentaban que su madre había asegurado en varias ocasiones que sus padres la estarían apoyando la lucha que mantiene con su expareja y la familia Mohedano. "La otra parte puede decir misa. Aquí todo el mundo dice lo que le da la gana, pero como no están los que tienen que estar pues realmente nunca se va a saber. Ya te digo yo a ti que, conociendo cómo eran, no estarían de acuerdo para nada con nada, no solamente con esto en concreto, te hablo en general", terminaba su relato, haciendo ver que ella sabría mejor que pensarían sus abuelos que la propio Rocío Carrasco.