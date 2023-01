Por Sergio Ojer Lapido |

El jueves 19 de enero José Ortega Cano inauguró una sala en el museo etnográfico de San Sebastián de los Reyes y la lista de invitados ha generado polémica. Una de las personas que ha acudido al evento ha sido Rocío Flores, presencia que sorprendía a los medios, ya que esta no acudió a la apertura del Museo de Rocío Jurado en Chipiona.

Rocío Flores

Como era de esperar,, su madre, aspecto que ella ha negado. "He venido porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho del mundo a venir. Quien lo quiera entender que lo entienda y quien no, que no lo entienda", expresó la influencer.

Además, la concursante de 'Supervivientes 2020' se negó a contestar a ninguna de las polémicas que rodean su vida y especialmente a la relacionada con Olga Moreno, con quien supuestamente tenía una relación estupenda. "No voy a comentar nada", repite en multitud de ocasiones, aunque se le escapó un irónico "soy yo la culpable de vivir...".

Se niega a hablar con 'Sálvame'

Kike Calleja de Domingo se encontraba en el evento en representación de 'Sálvame' y quiso charlar con Flores, pero esta se negó rotundamente: "No tengo nada que decirte", expresaba. "No tengo absolutamente nada que hablar con 'Sálvame', te lo agradezco. Estoy aquí porque al final soy una persona educada y me da hasta cosa girarte la cara, pero no tengo nada que decir", sentenció.