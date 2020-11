El rodaje de 'WandaVision', el debut de Marvel en Disney+, contó con público en directo

'WandaVision' va a arrancar el Universo Televisivo de Marvel de la manera más desconcertante posible. Tras el retraso de 'The Falcon and The Winter Soldier', que debía ser el título inaugural de la Casa de las Ideas en Disney+, la atípica apuesta encabezada por la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen y el Visión de Paul Bettany abrirá la puerta a nueva etapa, que estará muy inspirada en el pasado.

En concreto, 'WandaVision' bebe principalmente de las sitcoms clásicas, como 'Embrujada' o 'Mi bella genio', de las que ha tratado de capturar su esencia y estilo. Así lo ha confirmado su equipo a Entertainment Weekly, desvelando que el primero de los seis episodios que componen la serie fue grabado en un estudio con público en directo. Además, el equipo tuvo que llevar vestuario cincuentero y se emplearon objetivos de aquella época en las cámaras.

Elizabeth Olsen en 'WandaVision'

Y el resultado se puede apreciar en el primer tráiler de 'WandaVision', que fue publicado hace un mes, cuando los responsables del proyecto, la showrunner Jac Schaeffer y el director Matt Shakman, se desempeñaron a contrarreloj para acabar el rodaje y poder cumplir con la fecha de estreno invernal. El objetivo anterior era lanzar la miniserie en diciembre, pero todavía no se ha confirmado un día concreto para su llegada a Disney+.

Ecos del pasado

Tanto para Shakman, que participó en la sitcom 'Just the Ten of Us' cuando era pequeño, como para Olsen fue una experiencia un tanto fantasmagórica acudir a un plató como el de 'WandaVision'. "Fue una locura. Había algo muy meta con respecto a mi propia vida porque yo acudía a esas grabaciones de pequeña, donde trabajaban mis hermanas," comenta la actriz, que asegura que esta serie es "el mayor regalo que me ha hecho Marvel".

Ese regalo arranca mostrando a Bruja Escarlata y Visión llevando una vida aparentemente normal en una casa suburbana, pero a medida que pasa el tiempo y se desmontan los clichés de las comedias familiares, se muestra una realidad perturbadora. Con esa premisa 'WandaVision' desembarcará en Disney+ en los próximos meses, anticipando un catálogo de producciones originales que también contará con 'Loki', 'Moon Knight' o 'Ms. Marvel'.