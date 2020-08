Las estrellas de Marvel y el resto de Hollywood se despiden de Chadwick Boseman: "Un auténtico rey"

Hollywood ha perdido a una de sus estrellas más prominentes con la muerte de Chadwick Boseman, una de las estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel, que a lo largo de la última década había conseguido labrarse una ascendente carrera. Sin embargo, su lucha contra el cáncer de colon, la cual ha batallado durante los últimos cuatro años sin comunicarlo en público, ha puesto fin a la vida del actor a los 43 años. Esta inesperada pérdida ha despertado una oleada de mensajes por parte de sus compañeros superheroicos, así como del resto del mundo del entretenimiento.

Chadwick Boseman junto a Chris Evans y Scarlett Johansson

"Las tragedias que se han ido acumulando este año se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre, y qué talento más inmenso. Hermano, eras uno de los grandes y tu grandeza tan solo era el comienzo," ha compartido Mark Ruffalo a través de Twitter, acompañando su despedida de un "Rest in power" al que han aludido la mayoría de los colegas que han participado en este pésame, haciendo referencia a la injusta muerte de Boseman.

"Estoy totalmente devastado. Esto es mucho más que desgarrador. Chadwick era especial. Alguien auténtico. Estaba profundamente comprometido y era un artista que nunca perdió la curiosidad. Tenía tantas cosas increíbles por delante. Estoy eternamente agradecido por nuestra amistad," ha expresado Chris Evans, el Capitán América que arropó el debut de Boseman en Marvel con "Civil War". De la misma manera, Brie Larson, que da vida a Capitana Marvel, se ha abierto para recordar su vínculo con el actor: "Chadwick irradiaba poder y paz. Que luchó por mucho más que él mismo. Que se tomaba el tiempo necesario para ver cómo estabas y animarte cuando estabas inseguro. Me siento honrada de tener los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Te echaremos de menos y nunca serás olvidado."

Despedida masiva

El mundo de Marvel también ha tenido como portavoces en esta ola de recuerdos a Chris Hemsworth, Chris Pratt, Don Cheadle, Taika Waititi o Sterling K. Brown, con quien Boseman compartió elenco en la aclamada "Black Panther", la cinta con la que se convirtió en un icono del empoderamiento de la comunidad negra. Además, otros nombres relevantes de la industria, como Matt Reeves, Mick Jagger, Timothée Chalamet o Kerry Washington también han ofrecido sus últimas palabras a su colega. "Un guerrero de la luz hasta el final. Un auténtico rey. No tengo palabras. Que descanse en poder," ha afirmado Washington en una publicación que encapsula el dolor que nos ha invadido a todos.

A warrior of light til the very end. A true king. I am without words. May he rise in power. https://t.co/50nfbvZpAq — kerry washington (@kerrywashington) August 29, 2020

I don't have words. Rest In Peace, Bruh. Thank you for all you did while you were here. Thank you for being a friend. You are loved. You will be missed. ???????????????? https://t.co/8rK4dWmorq — Sterling K Brown (@SterlingKBrown) August 29, 2020

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god ... ???????????? ??????????? forever and ever ... https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

My prayers go out to Chadwick's family and loved ones. The world will miss his tremendous talent. God rest his soul. #wakandaforever https://t.co/j5JWSeiqd5 — chris pratt (@prattprattpratt) August 29, 2020

It's so sad to hear of @chadwickboseman's passing, he was a wonderful, funny, kind man and a very talented actor, he will be missed by so many. pic.twitter.com/zNebP47hOK — Mick Jagger (@MickJagger) August 29, 2020

REST IN POWER CHADWICK BOSEMAN — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 29, 2020

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020