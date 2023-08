Roi Porto rechaza participar en 'GH VIP 8': "A saber lo que van a montar ahí"

Por Laura Franco Betancurt |

Roi Porto se suma a la lista de celebrities que han dicho que 'no' a la propuesta de 'Gran Hermano VIP' para participar en la octava edición del reality. El DJ ha señalado que ha recibido una oferta para entrar en la vuelta del show que se estrena el 14 de septiembre en Telecinco. Sin embargo, el gallego ha rechazado la oferta de forma rotunda en el reality ya que preferiría hacer un formato "menos polémico y más didáctico", según cuenta a Lecturas.

Roi Porto

, afirmaba a la revista. Además, el influencer ha expresado sin tapujos su opinión sobre el lavado de imagen que está llevando a cabo la cadena y lo poco que le convence: "Para ser honestos, Mediaset sin la factoría ' Sálvame ' para mí no tiene sentido porque ya son icónicos. Sin Belén Esteban

El gallego también quiso aprovechar la ocasión para opinar sobre el "poco sentido" que ve en el programa 'Así es la vida' que ocupa las tardes de Telecinco, ya que si el objetivo era minimizar la temática rosa, no han hecho más que continuar la misma tendencia sin la esencia que aportaba 'Sálvame', pero sin sus míticos rostros. "Supuestamente con el programa de Sandra Barneda lo iban hacer más cultural y más diferente y estoy viendo ahí caras que ni encajan, ni tienen sentido, ni son relevantes. Es más de lo mismo", señalaba el DJ.

Sin cerrar la puerta a otros realities

Roi Porto saltó a la fama tras su paso por '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' en 2013, donde destacó y empezó a forjar su imagen como personaje televisivo. Actualmente, se describe como DJ, empresario y diseñador, además de cosechar gran éxito en sus redes sociales como influencer. Lo cierto es que a pesar de su "no" a la casa de Guadalix, el gallego reconoce que se encuentra abierto a valorar otras posibilidades: "Me veo más en 'MasterChef Celebrity', que cocinar se me da de escándalo. Así que por ahora, 'GH VIP' nada. Que vayan otras y lo veré desde casa, donde seguro podré disfrutarlo".

La respuesta de 'Gran Hermano'

A raíz de esta noticia sobre el rechazo de Porto de participar en la octava edición de 'Gran Hermano VIP', la cuenta oficial del reality en Twitter ha contestado con un meme muy conocido de 'El diario de Patricia', donde una de las invitadas del show reaccionaba a una declaración de amor con un "¿Y usted quién es?". Esta respuesta desmentiría que se hubiese realizado realmente la oferta.