Rosa Benito se queda fuera de 'Supervivientes: All Stars' por este motivo

Por Alejandro Burrueco Marín |

La edición de 'Supervivientes All Stars' ha sorprendido a la audiencia rescatando entre sus concursantes a seis ganadores de ediciones pasadas de 'Supervivientes': Sofía Suescun, Jorge Pérez, Bosco Blach, Olga Moreno, Abraham García y Alejandro Nieto. Una de las ganadoras más recordadas del formato es Rosa Benito, que se alzó con la victoria en 2011. No obstante, Benito ha confirmado a través de sus redes sociales de que no volverá al reality de supervivencia.

Victoria de Rosa Benito en 'Supervivientes 2011'

La exconcursante ha subido a Instagram una publicación que rememoraba sus momentos en Honduras con cuatro fotos en las que parecía feliz pese a las condiciones a las que la sometió el concurso. "", aclaraba Benito junto a las imágenes. La madre de Chayo Mohedano pasó grandes momentos en la isla, por lo que

"Me he roto el radio (todo va bien), pero ahora toca rehabilitación", informaba Benito a sus seguidores de la situación en la que se encontraba. Además, aprovechaba para agregar humor a la situación con una lanza a sus detractores: "A los que me quieren y deseaban verme, lo siento. Los que me quieren menos... Gracias". Por tanto, pese a que Rosa Benito haya vuelto a Telecinco después de años de ausencia tras la trama de Rocío Carrasco, su vuelta a Honduras será imposible en esta ocasión.

Su relación con Jorge Javier Vázquez

Uno de los puntos que hacía interesante la participación de Benito en el concurso era la posibilidad de una reconciliación con Jorge Javier Vázquez, que presentará el formato. Ella y el presentador se llevaban muy bien durante su edición y su posterior entrada como colaboradora de 'Sálvame', pero en los últimos años la relación se enfrió. No obstante, ambos protagonizaron un reencuentro el pasado 25 de mayo en '¡De viernes!', donde acabaron fundiéndose en un abrazo.