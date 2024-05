Jorge Pérez y Marta de Lola serán concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Por Mario de Hipólito de Sande |

'Supervivientes 2024' cada vez está más cerca de la gran final, en la que Rubén Torres, Pedro García Aguado, Miri Pérez-Cabrero, Marieta Díaz, Kiko Jiménez, Gorka Ibarguren, Blanca Manchón, Aurah Ruiz y Arkano concursan para hacerse con el premio. Sin embargo, la atención ya está puesta en la edición 'All Stars' que dará comienzo una vez finalice la actual, en la que se pretende reunir a los mejores supervivientes de ediciones pasadas. Sofía Suescun y Adara Molinero han sido las dos primeras confirmadas por Mediaset, dos reinas de los realities que se verán las caras en Honduras.

Jorge Pérez ganador de 'Supervivientes 2020'

En 2020, Jorge Pérez se hizo con la victoria y con el cheque de 200.000 euros. Y ahora, según informa 20minutos, ya que será el quinto concursante de la edición. Su nombre se suma al de las reinas de los realities, Olga Moreno . El concurso del exguardia civil estuvo marcado por una impecable supervivencia y

Tras su victoria, Pérez se ha convertido en un rostro recurrente en los platós de Telecinco, donde colabora de manera habitual. Actualmente, es en 'Así es la vida' donde el cántabro comenta la actualidad del corazón y da su punto de vista como antiguo guarda civil en algunos casos de sucesos. Anteriormente, también colaboró en 'Ya es mediodía', de donde se tuvo que ir por una polémica que protagonizó junto a Alba Carrillo.

El fichaje de Marta de Lola

Marta de Lola es otra de las exconcursantes que formará parte de 'Supervivientes All Stars', según informa The Objective. La leonesa saltó a la fama tras participar en 'La isla de las tentaciones', y su paso por el concurso de supervivencia en 2021 no dejó indiferente a nadie, ya que tuvo que sobrevivir desterrada junto a Palito Dominguín durante gran parte de su estancia en Honduras, de manera que acabó haciéndose con el cariño de los espectadores.