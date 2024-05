Por Beatriz Prieto |

Con 'Supervivientes 2024' aún en emisión y a semanas de la final, Telecinco ya tiene la mirada puesta en 'Supervivientes All Stars'. Tras anunciar oficialmente los fichajes de las exconcursantes Sofía Suescun y Adara Molinero, los nombres de varios concursantes se han ido dando a conocer en los últimos días, a los que ahora se han sumado tres más: Marta Peñate y Logan Sampedro, segundos finalistas de las ediciones de 2022 y 2018, respectivamente, y el ganador de 'Supervivientes 2014', Abraham García.

Logan Sampedro quedó segundo en 'Supervivientes 2018' ante Sofía Suescun

Según informa Algo Pasa TV, el madrileño vuelve a poner rumbo a Honduras diez años después de alzarse como ganador del reality de supervivencia ante Rafa Lomana , tras haber. Desde entonces, Abraham participó en formatos como 'Supershore' y en debates de algunos realities de Telecinco hasta que decidió apartarse del foco mediático para. Ahora, el madrileño regresa a Honduras para tratar de repetir su triunfo ahora con 33 años, lo que lo convierte en el exconcursante más "antiguo" hasta la fecha en regresar al reality, tras haber formado parte incluso de la serie española de Netflix ' White Lines '.

Peñate, por su parte, es una de las concursantes más recientes hasta ahora anunciadas que regresa a Honduras, junto a Molinero, subcampeona del pasado año. El fichaje de la canaria, recogido por Yotele, se produce dos años después de su participación en 'Supervivientes', donde ocupó el segundo puesto solo por detrás de Alejandro Nieto, y desde entonces ha participado en muchos debates del reality, incluidos los de la edición actualmente en edición. La colaboradora suma así un nuevo reality a su lista, casi una década después de darse a conocer en 'Gran Hermano 16' y participar en otros formatos como 'La isla de las tentaciones', 'La casa fuerte' o '¡Vaya vacaciones!'.

¿Conseguirá Logan la revancha?

En cuanto a Logan, su regreso a 'Supervivientes' se produce seis años después de quedar subcampeón ante Suescun, con la que se reencontrará en esta edición 'All Stars', tal y como ha adelantado Bluper, por lo que el exconcursante tendrá ocasión de intentar superar a la navarra. Un año después de su paso por el reality, el asturiano fue foco de los medios cuando un dron le produjo un fuerte traumatismo en el ojo izquierdo que le ha dejado secuelas crónicas. Aún así, Logan continuó con su empeño de trabajar de bombero y consiguió plaza en Tenerife. Más allá de 'Supervivientes', Logan participó en el reality de MTV 'The Challenge: espías, mentiras y aliados', a los que ahora suma 'Supervivientes All Stars', donde también compartirá la experiencia con exconcursantes como Bosco Blach u Olga Moreno.