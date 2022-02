Rosa Benito anuncia que la policía anticorrupción se ha personado en su casa

Parece que a Rosa Benito se le siguen acumulando los frentes. Por si fuera poco con la polémica generada en torno a las declaraciones de Rocío Carrasco en 'Montealto: Regreso a casa', ella misma ha reconocido que la policía se presentó en su domicilio madrileño. Sin embargo, no quiso hacer público el motivo de la visita.

Rosa Benito, en 'Ya es mediodía'

La alicantina publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid (vivo en Torrejón). Todo bien, ya tienen mi teléfono. Iré a declarar cuando me citen, os iré contando... La investigación sigue su curso...", reconocía.

Aunque no explicó a qué investigación estaba haciendo alusión, todo apunta a que se trata de la "Operación Delux". La policía anticorrupción tiene abierta, desde hace dos años, una investigación centrada en la obtención ilegal de datos personales de famosos. La colaboración de estos, muchos de ellos rostros de Mediaset, es esencial en el caso.

Belén Esteban, otra de las víctimas

Belén Esteban habló del caso a grandes rasgos en 'Sálvame'. La de Paracuellos reconoció que la policía la había llamado, y atacó directamente a Gustavo González: "¿Te crees que es normal que tú tengas en tu casa lo que tenías de mí?", reprochaba. La colaboradora aseguró que, cuando la citaron en comisaría, estaba muy asustada: "Me llamaron por lo que este señor tenía de mí en su casa. De mí y de otros famosos", señaló.