La gran bronca de Marta Riesco y Rosa Benito por Rocío Flores: "Dejemos esto en paz"

Desde que Rocío Flores vio en directo cómo Rocío Carrasco pedía al 2022 que todo se quedara como está en 'El programa de Ana Rosa', muchas personas han opinado sobre a qué situación en concreto se refería la colaboradora de televisión al expresarse así. A pesar de que al escucharlo Flores hizo un gesto extraño, minutos después explicó que no le parecía un "dardazo" hacia ella, indicando que se refería a algo más general.

Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

A pesar de que este asunto podría haberse quedado ahí ya que la propia Rocío Flores había aclarado sus impresiones al escuchar a su madre, los colaboradores de 'Ya son las ocho' volvieron a abordar el tema y fue Marta Riesco la que tomó las riendas del debate. "Para mí, esas declaraciones son desafortunadas", explicaba la también reportera. "Ella no lo piensa y tú, sabes más que nadie, y es que sí. Si la propia protagonista cree que no va por ella, ¿tú sí lo piensas?", le respondía Miguel Ángel Nicolás.

"Me parece muy injusto y muy mal por tu parte, yo estoy explicando lo que Marta Riesco está pensando de las declaraciones de Rocío Carrasco", contestaba ella, provocando también la reacción de Aurelio Manzano, quien saltaba diciendo lo siguiente: "Estás utilizando a Rocío como escaparate". "Si esa frase la dice Rocío Flores, perdonadme, se cae España", puntualizaba Marta Riesco, defendiendo su interpretación de la frase de Rocío Carrasco.

Los gritos de Rosa Benito

Tras esta discusión con sus dos compañeros, fue Rosa Benito la que metió baza en la conversación. "Rocío Flores ha reconocido ella, en primera persona, no por detrás, ni por un corte, ni en una publicidad, reconoció: 'Yo pienso que no es por nosotros, sino por la situación que se ha vivido'. Y yo me quiero creer eso, que es mucho más bonito de lo que queremos ensuciar. Dejemos esto en paz, ya está bien", sentenciaba Benito.