'Ya son las ocho' reunió el martes 8 de febrero en su plató a Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito. Los que fueran compañeros en 'Sálvame' se reunieron ante las cámaras años después de la última vez que vivieron un encuentro así, en un encuentro en el que terminaron firmando la paz, después de abordar las críticas que el presentador había hecho sobre Rosa Benito durante la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', momento en el que el catalán habló sin tapujos ante Benito.

Jorge Javier y Rosa Benito charlan en 'Ya son las ocho'

"Rocío cuenta las cosas muy claras, otra cosa es que no la entiendan o no la quieran entender", opinó el presentador, al hablar sobre Rocío Carrasco. "Si, pero en la otra parte también tiene otra visión, y hay veces que las versiones de un mismo hecho no coinciden", señalaba entonces Benito, momento en el que Vázquez reconoció qué era lo que menos le había gustado de la actitud de la colaboradora hacia el testimonio de su sobrina. "No he entendido la incomprensión de Rosa con el tema de la hija de Rocío Carrasco. Creo que hay situaciones en la vida que son insalvables si no hay ayuda externa, por mucho amor y dedicación que tú tengas", manifestó el catalán, a lo que añadió que, en su opinión, "ahí le ha faltado empatía a Rosa, porque forma parte de una generación de la abnegación, de no revolverse, de aguantar".

"Creo que hay situaciones que no se deben aguantar, por mucho que seas una madre", prosiguió Vázquez, antes de apuntar que "de la misma manera que hay madres que no actúan bien con su hija, hay hijas que no actúan bien con sus madres". Benito recalcó entonces que "yo soy madre" y coincidió con el presentador que "yo soy de otra generación y perdonaría todo a un hijo mío, eso es lo que, a lo mejor, no se entiende". "Es que tú no has vivido esa situación, hablas desde fuera", matizó Vázquez, ante lo que la alicantina recordó que la experiencia de Carrasco no la había conocido hasta que vio cómo lo compartía en la docuserie. "Peor todavía: imagínate la soledad con que lo vivía, la incapacidad y, probablemente, también vergüenza a contarlo a sus familiares", elucubró el presentador.

"Me afectó, no pude ver más"

"Todo esto lo hace mucho más grave, no por vosotros, si no por la situación. Cómo tendría que ser para que Rocío madre se callara y lo viviera en ese silencio, cuando creo que lo que te nace es contar lo que te está sucediendo", declaró el presentador, tras lo cual subrayó que "como le pasa a muchas mujeres cuando no están bien, se lo callan por vergüenza, pudor, porque no se sienten bien...". Ante sus palabras, Benito volvió a recalcar que ella desconocía lo sucedido e incluso compartió su experiencia tras ver el primer episodio de la docuserie de su sobrina: "en mi casa, no podía dormir, estuve llorando. A mí me afectó, no pude ver más". "Esa situación es muy dura pero, jolín, habla con tu familia. Yo estaba ahí; mi cuñada Gloria, también", defendió Benito, ante lo que Vázquez manifestó que "cuando no lo cuentas, hay que preguntarse también por qué".