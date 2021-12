La vida hay que tomarsela con humor. Esta parece ser la nueva filosofía de Rosa Benito para hacer frente a todo lo que hablan de ella. Josep Ferré apareció en 'Sálvame' vestido como "la cuñada viuda" para imitar y lanzar dardos constantes a la que fuera tía política de Rocío Carrasco. Ante esto, en 'Ya son las ocho' han retransmitido estas imágenes con Benito delante y esta, lejos de enfadarse, incluso le ha hecho gracia.

Rosa Benito, en 'Ya son las ocho'

"No te íbamos a invitar porque no te tocaba venir, pero te hemos visto en el plató de aquí al lado y hemos dicho ' pues, en vez de la copia, que venga la original'", mencionaba Sonsoles Ónega a la colaboradora al inicio del programa. En la imitación de 'Sálvame', veíamos a una Rosa Benito que se quejaba de que no le marcaban bien los pómulos y que era acusada de imitar a Rocío Jurado. No obstante, la alicantina obvió estas palabras y se centró en pasárselo bien.

"Olé, hay que darle un olé gigante a Josep Ferré", respondía Benito entre risas a la actuación. "Hoy sí que me ha gustado cómo lo has hecho Ferré. ¡Dicen que siempre se imita a los grandes y yo me lo voy a creer!", aseguraba la colaboradora, a la vez que afirmaba que esa imitación era "como verse en un espejo". Asimismo, no dudó en asegurar que le había encantado.

La guerra de su hija con La fábrica de la tele

"Habéis deteriorado la imagen de mi hija como cantante", decía Josep Ferré en 'Sálvame' imitando a Rosa Benito. Y, es que, esta parodia se produjo días después de que Rosario Mohedano declinara la invitación de la mencionada productora para participar en el homenaje de su tía, 'El último viaje de Rocío'. La ganadora de '' alegó que no quería tener "nada que ver" con esta compañía, ya que su marido tenía todavía un juicio contra ellos.