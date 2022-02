La mañana del jueves 10 de febrero, Rocío Flores reapareció en televisión en 'El programa de Ana Rosa', donde lanzó varias duras declaraciones sobre su madre, Rocío Carrasco, y especialmente sobre el marido de esta, Fidel Albiac, al igual que prefirió guardar silencio sobre Marta Riesco y su relación con Antonio David Flores. Ante dichas declaraciones, 'Ya son las ocho' abordó el asunto esa misma tarde, con Rosa Benito en plató, quien terminó enfrentándose con su compañera Alexia Rivas ante las críticas que la leonesa lanzó contra la joven Flores.

Alexia Rivas y Rosa Benito discuten en 'Ya son las ocho'

"Me sorprendió bastante la actitud con la que ha vuelto Rocío Flores, porque me parece que tiene una soberbia encima que no se la quita de ninguna manera", opinó Rivas, que criticó de la hija de Carrasco que, aunque le parecía "perfecto que no te lleves bien con una productora de esta casa", la madrileña hubiera afirmado que "no le quieres dar audiencia a un programa de donde trabajas". "Me parece superfeo", declaró la leonesa, tras lo cual cargó contra el hecho de que Flores no hubiera querido "contestar a nada". "Rocío Flores está sentada en esa silla para hablar de su familia y porque es una persona de uno de los clanes más conocidos", añadió la colaboradora, ante lo que Benito apuntó que "está en un programa donde la respetan y dejan que hable hasta donde ella quiere".

La leonesa también respondió a las declaraciones de la madrileña en las que afirmaba que "jamás me habrán podido escuchar una falta de respeto a mi madre": "a la madre la critica siempre. Por ejemplo, hoy mismo, al atacar a su pareja, diciendo que su madre es una sumisa y no tiene voz propia". Benito aseguró que Flores nunca había criticado a su madre "ni en un plató, ni por detrás", por lo que Aurelio Manzano recordó la existencia de "unos tuits en los que destroza a su madre y, cuando volvió de 'Supervivientes', lo primero que dijo fue que debería darle las gracias a Olga". "Esa forma de ponerla por encima, es mucho más grave que una ofensa o un insulto", añadía el periodista, momento en el que Benito era sorprendida con una breve llamada por parte de Flores.

Alexia Rivas: "Me sorprendió bastante la actitud con la que ha vuelto Rocío Flores porque se habrá arreglado el pecho y maravilloso, pero tiene una soberbia encima que no se la quita de ninguna manera" #APOYOROCIO10F #YaSonLasOcho10F #MareaFucsia pic.twitter.com/Cc4vBhA6es — Rafael García López ???????????? (@RafaelGarciaLAF) February 10, 2022

"No te lo voy a permitir"

"Dice que ella el contrato que tiene es para hablar de realities, que es una colaboradora", transmitió la alicantina, de parte de Flores, en referencia a las palabras de Rivas sobre su papel en 'El programa de Ana Rosa'. La colaboradora añadió además que "si habla de lo que ella está viviendo, tampoco es para que la critiquemos", momento en el que la leonesa se mostró tajante: "no vamos a ser hipócritas. Rocío Flores será válida hablando de televisión, pero está aquí por ser hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado". "Perdona, pero aquí todos estamos por algo, no te lo voy a permitir", cortó Benito, elevando la voz, algo con lo que su compañera se mostró de acuerdo al asegurar que "yo también sé por qué estoy aquí".

"Ella está por una cosa y yo, por otra, ¿vale? Y tú, también", insistió Benito, ante lo que Rivas dejó claro que era consciente de que "estoy aquí por lo que pasó con Merlos, pero yo no lo niego. Es que me cabrea". "Yo llevo aquí muchos años y siempre hay un punto de partida, pero no hay que achacar siempre lo mismo", defendió Benito, quien acusó a la leonesa de que utilizara el origen televisivo de Flores "como una crítica", algo que la aludida negó, en medio de la tensión entre ambas. Rivas mencionó entonces a Isa Pantoja, de quien elogió que "sabe por qué está sentada, contesta con educación y respeto y, a lo que no quiere contestar, no lo hace. Y Rocío Flores tiene una actitud muy distintita", antes de que Sonsoles Ónega decidiera avanzar con el contenido del programa.