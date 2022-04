Rosa López se ha mostrado molesta con el resultado de su entrevista en 'Lo de Évole'. La andaluza, que tomaba asiento en el espacio de laSexta para hacer un recorrido por toda su vida y trayectoria profesional, ha recalcado que la edición no permite que la gente se quede con las cosas buenas que estaba mostrando ella misma, focalizándose en otros aspectos más negativos.

Rosa López, interpretando "Europe's Living a Celebration"

"Hay cosillas que no han salido positivas", decía la ganadora de 'Operación Triunfo 1' en referencia al programa. La cantante, que verbalizaba estas palabras algo triste por cómo había sido el resultado de su conversación con el presentador, afirma haberse dado cuenta de esto, sobre todo, cuando la gente se acercó a ella y le aseguraron que no les votó en su edición "por pena"; algo que dejó entrever Jordi Évole durante la emisión.

Por otro lado, en el espacio de la cadena verde de Atresmedia, se habló sobre los supuestos problemas económicos por los que atraviesa López, lo que la granadina tachó como "un refritillo": "A veces se editan las cosas y a lo mejor quedan bonitas, pero no pasa con las cosas positivas que querías", lamentaba en Novamás. La artista, por otro lado, ha recalcado no estar afectada por lo sucedido: "En esta vida tenemos que ser felices, tengamos una cámara o tengamos que vender papas", afirmaba quitando hierro al asunto.

Ligeramente afectada

Aunque la exconcursante de 'Tu cara me suena' haya declarado que no se arrepiente de haber concedido la entrevista a Évole, en su cuenta oficial de TikTok se podía leer en uno de sus vídeos: "Cuando veo el resultado final de mis entrevistas", mientras sonaba el popular sonido de la red social que dice "ojalá me lleve el diablo". De este modo, la intérprete de "Europe's Living a Celebration" quiso mostrar que el hecho de no tener filtros provoca que luego sienta que habla más de la cuenta.