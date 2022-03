Jordi Évole realizó una entrevista en profundidad a Rosa López donde contó cómo había vivido su paso por 'Operación Triunfo' y todo lo que había sufrido tras ganar el concurso y representar a España en Eurovisión. Problemas con Hacienda, mentiras para participar en el formato de Gestmusic y situaciones que jamás pensó que llegaría a presenciar fueron algunos de los temas tratados en 'Lo de Évole'.

Pocos días después de hacerse públicas dichas declaraciones, Manu Tenorio acudía como invitado a 'Juntos', programa de Telemadrid, para promocionar su nuevo disco. Tras hablar sobre este y su paso por 'OT 1', el sevillano se enfrentaba a las declaraciones de su compañera de talent show en donde afirmaba que de un día a otro se vio debiendo 80 millones de pesetas a Hacienda.

"Sabía que íbamos a tocar el tema y llevo pensando en la respuesta no sé cuántas horas porque me gusta ser políticamente correcto", expresaba Tenorio tras unos segundos de silencio. "Su verdad es completamente cierta, pero eso se habría evitado si hubiera tenido un gestor en condiciones", no dudaba en afirmar, dejando entrever que igual la de Granada no se había rodeado de las mejores personas.

La película de cada uno

Los presentadores del espacio le preguntaban a Manu Tenorio si él había vivido alguna situación similar, algo que él negaba rotundamente. "Cada uno cuenta la película según le ha ido", afirmaba. "Personalmente, a mí me fue muy bien y no lo puedo negar. La mayoría de nosotros veníamos de familias de nivel medio y tengo compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio". No obstante, aquí no terminaban sus palabras hacia su compañera, asegurando que "no puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de artista".