Mercedes Milá atiza al rey Felipe por su discurso del coronavirus: "¿Quién lo escribió y cómo aceptó darlo?"

Mercedes Milá fue una de las invitadas este domingo 12 de abril en 'Lo de Évole'. La periodista se mostró igual de sincera que siempre ante las preguntas de Jordi Évole. "Si tú pudieses ahora entrevistar a una persona, la que fuese del mundo, pero que tú creas que es fundamental para el momento que vivimos, ¿quién sería?", preguntó el presentador.

Mercedes Milá, en 'Lo de Évole'

Milá lo tenía claro. "Hay una tentación enorme que tengo. No es la persona más importante del mundo, pero a mí, en este momento, me atrae profundamente entrevistar al rey Felipe", explicó la periodista, aunque el monarca "no es fundamental para el coronavirus porque él no va a tener las claves".

La presentadora de 'Scott y Milá' dejó claro que no le gustó "nada, en absoluto" el discurso de Felipe VI sobre la crisis del coronavirus, más cuando se juntó con la polémica herencia de su padre el rey emérito Juan Carlos: "Sería la primera pregunta que le haría. '¿Quién le escribió ese discurso y cómo aceptó darlo? No le entendí".

Ejercicio de empatía

No sería la única pregunta que Milá tendría para el Borbón: "La angustia hombre debe de estar pasando una angustia, en medio de esta crisis feroz, no pudiendo desembarazarse de la red que le oprime por todas partes, debe ser muy grande. Tanto familiarmente como socialmente, en su propio país", dijo la periodista, a quien en esta cuarentena han salvado su "perro, la amistad, los libros y las redes sociales".