Broncano explica a Évole su peor momento de la cuarentena: "Te rompe no poder gestionar el dolor en familia"

Los espectadores no están acostumbrados a ver a David Broncano fuera de 'La resistencia' y mucho menos con zapatillas de casa y en su gran piso en pleno centro de Madrid. Como la mayoría de los programas de la televisión, 'Lo de Évole' se está haciendo desde casa y en esta ocasión una de sus videollamadas fue al comediante, quien no tuvo reparos en mostrar las vistas desde su apartamento donde se veía perfectamente Plaza España y Gran Vía completamente vacías hasta las imágenes de su bidé.

David Broncano en 'Lo de Évole'

David Broncano continúa grabando 'La resistencia' en Madrid intentando mantener el humor de siempre con seis de sus compañeros en un teatro sin público. Aunque a la mayor parte de los espectadores les está gustando las improvisaciones y experimentos humorísticos que están realizando en el programa, otros consideran que se están "divirtiendo demasiado" dada la situación: "Hay que saber manejar eso, no es fácil", afirma el humorista.

A pesar de intentar mantener el humor, el presentador también ha perdido a un ser querido durante la cuarentena y ha querido contar su experiencia por si le ayuda a alguien en una situación similar: "Ha muerto por otro motivo, aunque no sabemos si lo ha agravado el coronavirus", confiesa el invitado de 'Lo de Évole'. El cómico se pone serio y relata lo complicado que es perder a alguien en este momento, ya que no ha podido apoyarse en sus más allegados y se encuentra solo en casa: "Lo que ha sido la hostia es que, además del dolor porque muera, te falta poder darte un abrazo con tu familia y recordarle". "Te rompe cómo gestionas algo de este estilo", admite Broncano.

Su aplaudido mensaje en apoyo a la Sanidad

Jordi Évole quiso destacar un tuit que escribió Broncano nada más comenzar la crisis del coronavirus donde el presentador de 'La resistencia' apoyaba al sector sanitario y criticaba los recortes a los que fue sometido: "Igual sirve para entender de una vez que no se puede recortar en Sanidad pública ni en Ciencia", publicó el humorista en su cuenta oficial de Twitter. Teniendo en cuenta la popularidad en la que se encuentra actualmente el cómico, su mensaje se hizo viral y además fue muy aplaudido por el público: "Te he visto grandilocuente, me ha encantado el tuit", destacó Jordi Évole.

"Se incendiaron las redes", corroboraba el presentador del programa de Movistar+, quien sigue reafirmando sus palabras a pesar de las críticas que recibió de algunos usuarios como que hacía "partidismo": "Fue una reivindicación de los servicios públicos, la Sanidad pública, la Ciencia, la Educación... no fue una reivindicación partidista, sino conceptual", explica Broncano. Está muy tranquilo con su pensamiento y tiene claro que "quien se pica ajos come, si tú piensas que tu partido lo ha hecho, por algo será", concluye el presentador de 'La resistencia'.