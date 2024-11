La tragedia que ha sacudido la Comunidad Valenciana, parte de Castilla-La Mancha y algunas zonas de Andalucía ha provocado unas consecuencias devastadoras. A fecha y hora de redacción de este artículo, se conoce que la gota fría ha dejado ya 211 muertos y numerosos desaparecidos.

La situación está siendo muy complicada yy contribuir en lo que se pueda para hacer frente a lo ocurrido por la DANA. Entre los que lo han hecho, nos encontramos con, por ejemplo, Ana Mena , quien lanzó un mensaje durante su concierto en Avilés. Además,

Además de utilizar sus plataformas para pedir que sus seguidores colaboren, otros famosos no han dudado en escribir algunas protestas por lo ocurrido, como es el caso de Antonio Banderas. "¿Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina?", se preguntaba el actor en X.

¿POR QUÉ NO SE ENVÍAN A LOS PUEBLOS VALENCIANOS AFECTADOS POR LA DANA HELICÓPTEROS DEL EJÉRCITO CON COMIDA, AGUA Y MEDICINA? ¿POR QUÉ NO ZAPADORES PARA ABRIR VÍAS, CENTROS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES, HOSPITALES DE CAMPAÑA? ¿POR QUÉ NO SE UTILIZAN MEJOR NUESTROS IMPUESTOS Y...