Rozalén emociona a los alumnos de 'OT 2020' con su carta motivacional: "No serás la mejor, pero no hace falta"

La semana pasada 'OT 2020' celebró por todo lo alto el 8M con charlas y actuaciones en homenaje a la lucha feminista. Este miércoles los alumnos de la Academia recibieron una nueva visita de una gran artista muy representativa de este movimiento, Rozalén, ya que su tema "La puerta violeta" estuvo muy presente durante la manifestación del 8 de marzo. La cantante ha acudido a la Academia junto a Alexis Díaz, un poeta improvisador en décimas, para hacer una masterclass de composición.

Este texto de @RozalenMusic ha removido a nuestrxs chicxs de alguna forma ?? Y seguro que en cuanto salgan de la Academia no dudarán en pedírselo ????? ¡Qué clase tan bonita estamos viviendo! ???????????? https://t.co/Wu2bwWrIil ???? #DirectoAcademia11M pic.twitter.com/fFBMqQeTVg — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 11, 2020

Los conocimientos y la experiencia de la artista en este tema ha cautivado a los concursante de 'OT 2020'. No obstante, la clase ha estado marcada por otro momento más especial y único, la carta motivacional que les ha leído Rozalén. La cantautora ha querido compartir con los alumnos un texto que se escribió a sí misma cuando en sus inicios recorrían los diferentes bares y la gente no la escuchaba. Eran tiempos difíciles que la cantante se recuerda para "no volver a desear bajarse de un escenario".

"Estuve en Argentina tocando en un concierto para promotores. Ese día hubo varios fallos en el escenario, fue un caos, y deseé por primera vez que se acabara la canción. Después reflexioné y me sentí muy mal", así ha introducido la carta, que espera que les sea también de ayuda a los futuros artistas. Por el momento, ha conseguido que los alumnos de la Academia se emocionasen bastante con sus palabras.

El saludo anticoronavirus con los concursantes de 'OT 2020'

Ni siquiera los concursantes recluidos dentro de la academia se libran del peligro de contagio de coronavirus. Por ello, en esta nueva visita, Rozalén y Alexis Díaz han evitado los abrazos y los besos y se han saludado chocando los codos y los pies. Esta no ha sido la única medida que han tomado en el programa. A partir del próximo domingo, se celebrará la primera gala sin público en la historia de 'Operación Triunfo'. Por el momento, tanto el jurado como el presentador seguirán desplazándose de Madrid a Barcelona.